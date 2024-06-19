Manisa'da feci kaza! 88 yaşındaki sürücü 15 yaşındaki kızı canından etti

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 19 Haziran 2024 12:54 - Güncelleme: 19 Haziran 2024 13:20 - Güncelleme:

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Manisa’da yolun karşısına geçmek isteyen 15 yaşındaki kız araba çarpması sonucu 50 metre savruldu. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 88 yaşındaki sürücü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.