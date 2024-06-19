Manisa'da feci kaza! 88 yaşındaki sürücü 15 yaşındaki kızı canından etti
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Manisa’da yolun karşısına geçmek isteyen 15 yaşındaki kız araba çarpması sonucu 50 metre savruldu. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 88 yaşındaki sürücü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kaza, saat 09.15 sıralarında İzmir - Ankara D300 Karayolu Alparslan Türkeş kavşağında meydana geldi. Karayolunun karşına geçmek isteyen 15 yaşındaki Aliya Nur Gezer’e, Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan H.A.(88) idaresindeki otomobil çarptı.
50 METRE SAVRULDU
Yaklaşık 50 metre savrulan Aliya Nur, 112 acil servis ekiplerinin olay yerine yaptığı ilk müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Talihsiz kız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı