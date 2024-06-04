Manisa'da vatandaşlar 45 derecelik boğucu sıcakta zor anlar yaşadı

Manisa'da hava sıcaklığının 45 dereceye çıkmasıyla vatandaşlar kendilerini gölgelik alanlara attı. Manisalılar boğucu sıcakla mücadele ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe uyarılar geldi.

Manisa'da hava sıcaklığının artmasıyla vatandaşlar zor anlar yaşadı. Mevsim normallerinin üzerindeki bunaltıcı sıcaklar Manisalıların ağaç altlarına kaçmasına neden oldu.

MANİSA'DA HAVA SICAKLIĞI 45 DERECE İLE PLAKA YAPTI

Manisa'da yaz mevsiminin birden gelmesi nedeniyle vatandaşlar bunaltıcı sıcaklarla boğuşurken termometreler 45 dereceyi gördü. Araç plaka numarası 45 olan Manisa'nın hava sıcaklığında da bu seviyeye çıkması sosyal medyada da gündem oldu.

45 dereceyi bulan hava sıcaklığında dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar zorluk yaşarken bazı vatandaşlar daha fazla dayanamayarak kendilerini park ve bahçelere attı.

Kentin çeşitli noktalarında bulunan çeşmelerde yüzlerini yıkayarak serinleyen vatandaşlar ağaç altlarında boğucu sıcaklığın geçmesini bekledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre 7 Haziran Cuma gününe kadar devam etmesi beklenen sıcaklıklar yerini mevsim normallerine bırakacak.

MGM'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; geçen hafta boyunca Ülkemizi etkileyen yağışlı ve serin havanın yurdumuzu terk ederek, yerini sıcak ve yağışsız bir havaya bırakacağı tahmin edilmektedir."

"Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonunda Yurdumuzun batı kesimlerinden başlayarak artacağı, hafta ortasına kadar Yurdumuzun batı, iç ve güney kesimlerinde 6 ila10 derece, Karadeniz sahil kesiminde ise 3 ila 6 derece mevsim normalleri üzerine çıkması beklenmektedir."