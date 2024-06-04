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Manisa'da vatandaşlar 45 derecelik boğucu sıcakta zor anlar yaşadı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Manisa&#039;da vatandaşlar 45 derecelik boğucu sıcakta zor anlar yaşadı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa'da hava sıcaklığının 45 dereceye çıkmasıyla vatandaşlar kendilerini gölgelik alanlara attı. Manisalılar boğucu sıcakla mücadele ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe uyarılar geldi.

Manisa'da hava sıcaklığının artmasıyla vatandaşlar zor anlar yaşadı. Mevsim normallerinin üzerindeki bunaltıcı sıcaklar Manisalıların ağaç altlarına kaçmasına neden oldu.

Manisa'da vatandaşlar 45 derecelik boğucu sıcakta zor anlar yaşadı - 1. Resim

MANİSA'DA HAVA SICAKLIĞI 45 DERECE İLE PLAKA YAPTI

Manisa'da yaz mevsiminin birden gelmesi nedeniyle vatandaşlar bunaltıcı sıcaklarla boğuşurken termometreler 45 dereceyi gördü. Araç plaka numarası 45 olan Manisa'nın hava sıcaklığında da bu seviyeye çıkması sosyal medyada da gündem oldu.

45 dereceyi bulan hava sıcaklığında dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar zorluk yaşarken bazı vatandaşlar daha fazla dayanamayarak kendilerini park ve bahçelere attı.

Manisa'da vatandaşlar 45 derecelik boğucu sıcakta zor anlar yaşadı - 2. Resim

Kentin çeşitli noktalarında bulunan çeşmelerde yüzlerini yıkayarak serinleyen vatandaşlar ağaç altlarında boğucu sıcaklığın geçmesini bekledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre 7 Haziran Cuma gününe kadar devam etmesi beklenen sıcaklıklar yerini mevsim normallerine bırakacak.

Manisa'da vatandaşlar 45 derecelik boğucu sıcakta zor anlar yaşadı - 3. Resim

MGM'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; geçen hafta boyunca Ülkemizi etkileyen yağışlı ve serin havanın yurdumuzu terk ederek, yerini sıcak ve yağışsız bir havaya bırakacağı tahmin edilmektedir."

"Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonunda Yurdumuzun batı kesimlerinden başlayarak artacağı, hafta ortasına kadar Yurdumuzun batı, iç ve güney kesimlerinde 6 ila10 derece, Karadeniz sahil kesiminde ise 3 ila 6 derece mevsim normalleri üzerine çıkması beklenmektedir."

Manisa'da vatandaşlar 45 derecelik boğucu sıcakta zor anlar yaşadı - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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