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Mersin’de seçim sonrası ilk icraat! CHP’li belediye gençler için bar açtı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Mersin’de seçim sonrası ilk icraat! CHP’li belediye gençler için bar açtı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart Mahallî İdareler Seçimleri öncesinde muhafazakâr kesimin oylarını almak için seccade, zikirmatik ve Kur’ân-ı kerim dağıtan CHP’nin Mersin Büyükşehir Belediyesi, sandık sonrası ilk icraatını sahile bar açarak yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin seçim sonrası ilk icraatı sahile bar açmak oldu. Belediyenin gençleri alkole özendirmesine sosyal medyadan tepki yağdı.

"EN BAŞTA ANAYASAMIZA AYKIRI"

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, X hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i etiketleyerek yaptığı paylaşımda anayasanın 58. maddesindeki “Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır” hükmünü hatırlattı. Varan “Bir belediyenin, imkânlarını gençleri alkole özendirmek için kullanması en başta anayasamıza aykırı değil mi? Türkiye’nin en pahalı ikinci suyunu içen Mersinlilerin vergisiyle böyle bir mekân işletmek hangi belediyecilik zihniyetinin ürünü?” diye sordu. 

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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