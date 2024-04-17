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MHP Söğüt İlçe Başkan Yardımcısı Özkan Köksal vefat etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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MHP Söğüt İlçe Başkan Yardımcısı Özkan Köksal vefat etti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

MHP Söğüt İlçe Başkan Yardımcısı Özkan Köksal, bu sabah hayatını kaybetti. Köksal, bir süredir yakalandığı amansız hastalık nedeniyle tedavi görüyordu.

MHP Söğüt İlçe Yardımcısı Özkan Köksal bu sabah yakalandığı amansız hastalık sonucu hayatını kaybetti.

"KEDERLİ AİLESİNE SABIR DİLİYORUM"

Merhumun cenazesi öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından merkeze Hasandere Köyü Mezarlığına defnedilecektir. MHP Bilecik İl Başkanı Talha Özkan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Partimiz Söğüt İlçe Başkan Yardımcısı Özkan Köksal vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesine sabırlar diliyorum" dedi.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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