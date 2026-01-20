Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ile Suriye’deki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

