Muğla şiddetli depremin yeni görüntüsü! Otelin havuzu böyle etkilendi

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir otelin havuzuna ve iş yerlerine ait güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler depremin büyüklüğünü ortaya koydu.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında gece saat 02.17'de 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı Muğla geneli başta olmak üzere Aydın ve ilçelerinde de hissedildi. Depreme ait anlar ise iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

HAVUZ DALGALANDI

Bir otelin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise otel havuzundaki suyun depremle birlikte harekete geçip dalgalanması depremin şiddetini ortaya koyarken, sarsıntı sonrasında oteldeki bazı turistlerin aşağıya inmesi yer aldı.