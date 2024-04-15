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Muş'ta DEM Partili belediyeye depo tepkisi! 500 çiftini ateşe verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Muş&#039;ta DEM Partili belediyeye depo tepkisi! 500 çiftini ateşe verdi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muş'ta DEM Parti belediyesinin bir depoyu boşaltması krize yol açtı. DEM'li belediyenin depo olarak kullandığı yeri boşaltmasına büyük tepki gösteren bir şahıs, sinir krizi geçirerek 500 çift ayakkabısını ve çok sayıda eşyayı ateşe vererek tepki gösterdi. Çıkan yangın sonrası olay yerine çok sayıda ekip gönderilirken, şahsın da yüzünün yandığı belirtildi.

Muş'ta depo olarak kullandığı yerin DEM Partili belediye tarafından boşaltılması üzerine bir şahıs sinir krizi geçirerek 100'lerce eşyayı ateşe verdi.

GEÇİCİ SÜRELİĞİNE DENİLDİ

İddialara göre, önceki dönemde AK Partili belediye yönetimi tarafından yapılan denetimlerde Erkan Kandemir’e ait dükkanın depreme dayanıksız olduğu tespit edildi. Belediye tarafından yaklaşık bir yıl önce Kandemir’e Kent Meydanı'nda bulunan merdiven altı geçici süreliğine tahsis edilerek, mağduriyeti giderildi.

Muş'ta DEM Partili belediyeye depo tepkisi! 500 çiftini ateşe verdi - 1. Resim

500 ÇİFT AYAKKABIYAKTI

Yapılan seçimlerde el değiştirerek DEM Parti'ye geçen belediye tarafından yapılan denetimlerde zabıta tarafından eşyaları dışarı atılan Kandemir, sinir krizi geçirerek 500 çift ayakkabıyı ateşe verdi.

Muş'ta DEM Partili belediyeye depo tepkisi! 500 çiftini ateşe verdi - 2. Resim

YÜZÜ YANDI

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kendisinin de yüzü yanan Kandemir, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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