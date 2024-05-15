Naci Görür'den Antalya'ya 'üç zon' uyarısı! "Kim 'yok' diyorsa bu işi bilmiyordur"

Antalya'yı deprem konusunda uyaran Prof. Dr. Naci Görür, üç fay zonuna dikkat çekerek, "Kim yok diyorsa bu işi bilmiyordur. Bunların zamanı gelirse tehlikelidir. Bu bahsettiğim üç zonda şu anda stres birikiyor" dedi.

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) 2024 yılı faaliyet dönemi 8. Olağan Toplantısı'nın konuğu olan Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, önemli açıklamalarda bulundu.

"BU ÜLKEYİ DEPREME HAZIRLAMAK ZORUNDAYIZ"

Türkiye'nin coğrafi olarak Alp-Himalaya deprem kuşağında olduğunun altını çizen Prof. Dr. Naci Görür, "Uyumamanız lazım çünkü bu işin şakası yok. Dünyanın hiçbir yerinde Türkiye’deki kadar deprem planı yoktur. Her kentin yüzlerce planı var" dedi.

"Sakın bizim burada fay yok demeyin" diyerek uyaran Görür, "Canlı fay olmayınca yan gelip yatacak mıyız? Çağdaş düşünmek lazım. Bu ülkeyi depreme hazırlamak zorundayız. Herhangi bir yerde bir gece kalktığımızda insanlarımız ölmüşse bu hepimizin sorumluluğudur. Hepimiz vatandaş olarak ülkemize sahip çıkmak zorundayız” şeklinde konuştu.

ANTALYA'YA DİKKAT ÇEKEN UYARI

"Antalya’yı depremde etkileyecek üç tane deprem zonu var. Kim yok diyorsa bu işi bilmiyordur" diyen Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Bunların zamanı gelirse tehlikelidir. Birincisi Fethiye-Burdur fay zonu. Burada olabilecek bir deprem 100 kilometre çapındaki bir alana afet boyutunda zarar verebilir. İkincisi Beyşehir, üçüncüsü de Antalya’nın güneyinde yer alan Helen-Kıbrıs fay zonudur. Bu bahsettiğim üç zonda şu anda stres birikiyor. Ayrıca, ülkenin kimi yerlerinde olan faylar diğer yerlerdeki faylara stres biriktirebilir. Oranın vaktinden önce harekete geçip deprem üretmesine neden olabilir.

"KIBRIS'A 'DİKKAT' DİYE UYARI VERDİK"

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin Helen-Kıbrıs zonunda stres artımına neden olma ihtimali büyüktür. Biz 6 Şubat depremleri olduğu zaman Kıbrıs’a dikkat diye uyarı verdik. Halen o uyarı geçerlidir. Bu stres bir raddeye kadar birikir ve fay orada kırılarak deprem üretir. Fayda yeterince stres biriktiği zaman doğa matematik gibi çalışır, pat diye deprem vurur" dedi.