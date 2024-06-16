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Oğlunu tabancayla öldüren baba tutuklandı! Ağzından tek bir kelime çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Oğlunu tabancayla öldüren baba tutuklandı! Ağzından tek bir kelime çıktı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Antalya'nın Serik ilçesinde tartıştığı oğlunu tabancayla vurarak öldüren baba tutuklandı. Zanlı adliyeye götürüldüğü sırada gazetecilere, "Pişmanım." dedi.

Haspınar Mahallesi'nde dün otomobil içinde tartıştığı oğlu İsmail K'yi (26) yanındaki tabancayla vurarak öldüren Mustafa K'nin (62), jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

"PİŞMANIM" DEDİ

Ekiplerce adliyeye sevk edilen zanlı, "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı. Zanlı adliyeye götürüldüğü sırada gazetecilere, "Pişmanım." dedi.

NE OLMUŞTU?

Serik ilçesi Haspınar Mahallesi'nde dün otomobil içindeki baba Mustafa K. (62) ve oğlu İsmail K. (26) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışma sırasında Mustafa K. yanındaki tabancayla oğluna ateş etmişti. Sağlık ekipleri arabada sürücü koltuğunda oturur vaziyette bulunan İsmail K'nin hayatını kaybettiğini belirlemiş, oğlunun başından ayrılmayan Mustafa K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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