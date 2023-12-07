ORHAN ÜNAL KİMDİR? 45 milyon euro ile kaçan Türk, dünyanın gündeminde! Hala yakalanmadı

Orhan Ünal kimdir? Naylon Orhan lakabıyla bilinen Orhan Ünal, Almanya'da sahte şirket kurdu, naylon fatura kesti, maliyeyi de 45 milyon euro dolandırdı. Yanına anına milyonlarca euro ile kaçtı. Herkes onun peşinde ama kimse nerede olduğunu dahi bilmiyor. Peki Orhan Ünal kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte yaşanan olayların tüm detayları..

ORHAN ÜNAL KİMDİR?

Almanya’da paravan şirketler kurdu, sahte faturalar kesti, maliyeyi 45 milyon Euro dolandırdı. 2 yıldır yakalanamadı.

Almanya'nın Frankfurt, Mannheim, Darmsadt ve Offenbach kentlerinde, paravan şirketler kurarak, sahte faturayla 45 milyon Euro topladı.

Sonrası malum...

Kayıplara karıştı.

44 yaşındaki Ünal’ın, 2015 ile 2019 yılları arasında 41 ayrı olayda, suç örgütüyle birlikte şirketler kurduğu, maşa olarak kullandığı kişiler adına şirketler açtığı, buralarda genel müdürlük yaptığı, tüm para hareketlerini, banka hesaplarını denetlediği belirtiliyor.

Darmstadt Başsavcılığı ve Emniyet Müdürlüğü, 2021 yılından beri Orhan Önal’ı her yerde didik didik arıyor.

Arama kaydı güncellendi ve Interpol'e de bildirildi. Türkçe ve Almanca olarak aramalarını yoğunlaştıran polis, Orhan Ünal’ın yerini bilenlerin 0049- 611 5515666 numarayı aramasını istedi.

Almanca veya İngilizce olarak bilgi verilmesi rica edilirken, diğer çete üyelerinin bir kısmının yakalandığı belirtiliyor.