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Pariste olimpiyat seferberliği! Belediye Başkanı, kirli olduğu iddia edilen nehirde yüzecek

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Pariste olimpiyat seferberliği! Belediye Başkanı, kirli olduğu iddia edilen nehirde yüzecek
Seine Nehri, Anne Hidalgo, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fransa'da düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları'nda, Seine Nehri'deki kirliliğin yüzme oyunlarına engel olduğu açıklandı. Bunun üzerine Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, kirlilik olmadığını ispat amacıyla nehirde yüzme kararı aldı. Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez ve Paris Valisi Marc Guillaume de başkana eşlik ederek nehirde yüzecek.

Fransa'da 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları'nda bazı yarışmaların gerçekleştirileceği Seine Nehri'nin kirlilik nedeniyle "yüzmeye uygun olmadığı" belirlenmişti. 

BELEDİYE BAŞKANI YÜZECEK

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, 23 Haziran'da, temiz olduğunu göstermek amacıyla Paris Olimpiyat Oyunları'nın maraton yüzme, triatlon ve paratriatlon yarışmalarının düzenleneceği Seine Nehri'nde yüzecek.

VALİ DE ONA EŞLİK EDECEK

Le Parisien gazetesinin haberine göre, ocak ayında, olimpiyatlar öncesinde "kirlilik nedeniyle yüzmeye uygun olmadığı" tartışmalarıyla gündeme gelen Seine Nehri'nde yüzeceğini açıklayan Hidalgo, bu vaadini 23 Haziran'da Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez ve Paris Valisi Marc Guillaume ile gerçekleştirecek.

MACRON YÜZECEK Mİ?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da aynı tarihte Hidalgo ile yüzebileceği belirtilse de henüz bu konuda resmi bir açıklama bulunmuyor. Macron, 29 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Seine Nehri'nde yüzeceğini söylemiş, fakat bunu ne zaman yapacağına dair bilgi vermemişti.

ÇEVRE ÖRGÜTÜ AÇIKLAMIŞTI

Çevre örgütü Surfrider Fondation, nisanda, Uluslararası Yüzme Federasyonu tarafından belirlenen standartları aşan seviyelerde bakteri kirliliği gerekçesiyle nehrin yüzmeye elverişli olmadığını belirtmiş, Paris Valiliği ise nehirdeki çalışmaların henüz tamamlanmadığını ve olimpiyatlara kadar sorunun giderileceğini ifade etmişti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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