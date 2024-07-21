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Rize'de elektrik faciası! Can kaybı var

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Rize&#039;de elektrik faciası! Can kaybı var
Rize, Elektrik Akımı, Teleferik, Haber

Gündem Haberleri  / Ajanslar

İzmir'in ardından bir elektrik faciası da Rize'de yaşandı. Çay topladığı esnada teleferikte bulunan elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Hızır Can Torpil, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Rize'nin Güneysu ilçesinde teleferiğe çay yüklediği sırada elektrik akımına kapılan Hızır Can Torpil (25)'ın acı haberi geldi.

Çay hasadı yapmak için bahçesine giren Hızır Can Torpil, teleferikle topladığı çayları yola çıkarırken çay bezini teleferiğe koyduğu esnada elektrik akımına kapılarak yere yığıldı.

Rize'de elektrik faciası! Can kaybı var - 1. Resim

HAREKETSİZ HALDE YIĞILDI

Torpil'i hareketsiz halde yerde yatarken gören akrabaları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen arama kurtarma ekiplerince Torpil, çay bahçesinden sağlık ekiplerinin yanına kadar taşındı.

Rize'de elektrik faciası! Can kaybı var - 2. Resim

MÜDAHALELER YETMEDİ!

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç, Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Torpil, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Rize'de elektrik faciası! Can kaybı var - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
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