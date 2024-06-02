Sahipsiz köpek mitingi sahipsiz! Otobüslerle şehir dışından geldiler ama meydan boş kaldı

Günlerdir duyurusu yapılan, İstanbul Yenikapı miting alanındaki sahipsiz köpekler için düzenlenen yasaya karşı "Adalet Mitingi" boş kaldı. Sosyal medya kullanıcıları "2800 derneğin birleşip onca fon, reklam ve şehir dışından taşıyarak getirdiği kalabalık bu mu?" şeklinde tepki gösterdi.

Sayısı kontrol edilemez bir sayıya ulaşan sahipsiz köpekler hakkındaki yasa çalışmasına karşı İstanbul Yenikapı miting alanında "Adalet Mitingi" adıyla bir protesto mitingi düzenlendi.

2800'e derneğin birleşerek düzenlediği mitinge otobüslerle şehir dışından da katılımcılar dahil oldu.

"Hayvan hakları, sokak hayvanları" denilerek hazırlanan mitinge dair paylaşımlara sosyal medyadan tepkiler de geldi.

Mitinge katılanların "10 binler burada" diyerek yaptıkları paylaşımlar, sosyal medya kullanıcıları tarafından alaya alındı.

HALKIN YÜZDE 80'İNDEN FAZLASI UYUTULMALI DİYOR

Sokaklarda dehşet saçan başıboş köpekler konusunda toplumun nabzını tutan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının 18 Ekim-8 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği kamuoyu araştırmasında ilginç sonuçlara ulaştı.

Araştırmaya katılanların yüzde 88,4’ü mahallelerinde başıboş köpek bulunduğunu belirtirken, katılımcıların yüzde 80,4’ü “barınaklara yerleştirilmeli, sahiplenilmeyen ve hasta olanlar uyutulmalı” yönünde görüş bildirdi.

SAHİPSİZ KÖPEKLER KONTROLDEN ÇIKTI

Yapılan araştırma verilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan da son değerlendirme toplantısında şöyle açıkladı:

"Son 20 yılda, 4 milyonu aşkın kuduz riskli temas, 30 kuduz vakası tespit edildi. 2018-2022 yılları arasında, kuduz riskli temas sayısı ortalama 260 bin iken, 2023 yılında bu sayı 438 bine yükseldi. Yine son 5 yılda hayvana çarpma şeklinde 3 bin 534 trafik kazası, 55 ölüm, 5 bin 147 yaralanma vakası gerçekleşti.

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Çok daha vahim acı tablolarla karşı karşıyayız. Ankara Keçiören'de Tunahan çocuğumuz köpekler tarafından parçalandı. Antalya Serik'te Mahra kızımız köpek saldırısından kaçarken kamyonun altında kaldı ve hayatını kaybetti. Bitlis Adilcevaz'da 10 yaşındaki Mustafa evladımız kuduza bağlı olarak maalesef acılar içinde can verdi. Muş'ta, 79 yaşındaki Medine teyzemiz yine köpekler tarafından yaralandı. Daha çok sayıda böyle örnek var.

Türkiye'ye gelecek turist vatandaşlarını kuduz ve sahipsiz köpekler için uyarmaya başladı. Kuduz riski açısından Türkiye; şu an Afrika ve Asya ülkeleriyle aynı risk kategorisinde yer alıyor. Bunun yanında, 'zoonoz', yani hayvanlardan insanlara bulaşan hastalık riski de giderek yükseliyor."