Pençe kilit harekatında şehit düşen Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'un şehitliğindeki kaide çalındı. 24 saat geçmeden yakalanan hırsızlık zanlısı heykeli çöpte bulduğunu iddia etti. Hırsızlık olayı sebebiyle büyük üzüntü yaşayan şehidin babası Sadık Yavuz, "Maddi değeri yok ama bizim için paha biçilemez. Bunu görmek bizi yeniden yıktı. Resmen bir travmayı tekrar yaşadık." ifadelerini kullandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Ömerbey Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta şehit Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'un mezarındaki heykel çalındı. Hırsızlık olayının ardından harekete geçen ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmalar neticesinde kimliği belirlenen Bülent D. (48), operasyonla kısa sürede yakalandı.

HIRSIZ ÇÖPTE BULDUĞUNU İDDİA ETTİ

Şüphelinin ilk ifadesinde, söz konusu heykeli çöpte bulduğunu ve çalmadığını iddia ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

AİLE MEZAR ZİYARETİNDE FARK ETTİ

Olay, şehit ailesinin akşam saatlerinde mezarlığı ziyareti sırasında ortaya çıktı. Şehidin kabrine gelen aile, silah arkadaşları tarafından Kayseri'de özel olarak yaptırılan komando heykelinin yerinde olmadığını gördü. Durumun ardından aile vakit kaybetmeden emniyet birimlerine başvurarak şikayette bulundu.

"YİNE BİR TRAVMA YAŞADIK"

Şehidin babası Sadık Yavuz, yaşanan olaya tepki göstererek yapılanın sadece bir hırsızlık değil, aynı zamanda büyük bir saygısızlık olduğunu söyledi. Sadık Yavuz, "Silah arkadaşının özel olarak yaptırdığı bir hatıraydı. Maddi değeri yok ama bizim için paha biçilemez. Bunu görmek bizi yeniden yıktı. Resmen bir travmayı tekrar yaşadık. Bunu yapanların en ağır cezayı almasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"O HEYKELİ OĞLUM DİYE ÖPÜYORDUM"

Şehit annesi Zerrin Yavuz ise yaşadığı acıyı gözyaşları içinde şu ifadelerle anlattı:

"Ben her gün buradayım. O heykeli oğlum gibi görüp sarılıyor, öpüyordum. Dün geldiğimizde yoktu. Bu nasıl bir vicdansızlık, nasıl bir insanlık? Şehitlerimiz bunu hak etmiyor."

Şehit Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği, çalındığı belirlenen komando heykelinin akıbetine ilişkin çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

