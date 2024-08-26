Skandal sözlerin hesabı sorulacak! Erdoğan'dan Tuncay Özkan'a tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadaki ifadeleri nedeniyle CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı açıklamada, "CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan aleyhine, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ve düzeysiz açıklamaları nedeniyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açılmıştır." bilgisini verdi.

Aydın, Özkan hakkında ayrıca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına da şikayet dilekçesi sunduklarını belirtti.

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TUNCAY ÖZKAN'IN SÖZLERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Tuncay Özkan'a soruşturma başlatıldığını şu ifadelerle duyurmuştu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret eden ve iftira atan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır."

TUNCAY ÖZKAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Vaniköy'de Boğaz'ı gören ormanlık alandaki kaçak villa inşaat üzerinden muhalefeti "Yıllarca çevre üzerinden bize ders vermeye kalktılar şimdi İstanbul'un en nadide çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

CHP'li Tuncay Özkan, Erdoğan'ın konuşmasını hedef almış ve X hesabından çirkin ifadelerle eleştirmişti.

Özkan, "Sarayda otur, tahta kurul, dolarlar, milyarlar oyuncağın olsun, israflık, müsriflik yoldaşın, zenginler senin arkadaşın bize mi diyorsun 'gösteriş müptelası' diye? Zindanlar bizim, saraylar senin, gösterişli olan biz öyle mi? Kıskandın mı? Seni sarayın züppesi seni! Erken seçim istiyoruz. Hodri meydan!" ifadelerini kullanmıştı.

Tuncay Özkan'ın skandal ifadelerine AK Partili isimlerden tepki gelmişti.