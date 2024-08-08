Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Sokak röportajları için RTÜK Başkanı Şahin uyardı! Yanıltıcı içerikler takip altında

Sokak röportajları için RTÜK Başkanı Şahin uyardı! Yanıltıcı içerikler takip altında

Düzenleyen: / Kaynak: AA
- Güncelleme:
Sokak röportajları için RTÜK Başkanı Şahin uyardı! Yanıltıcı içerikler takip altında

Gündem Haberleri  / AA

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den sosyal medya platformlarında "sokak röportajları" veya "vatandaşın görüşü" gibi adlarla yapılan yayınlara ilişkin açıklama geldi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Bu tür yayıncılık faaliyetleri ve paylaşımlar, görsel yayıncılık alanında faaliyet gösteren Anayasal bir kurum olan RTÜK'ün takibindedir. RTÜK, kitleleri sosyolojik çatışmalara sevk eden bu tip yayın faaliyetleriyle alakalı görsel yayıncılık ilkeleri kapsamında gerekli çalışmaları yapmakta ve sürdürmektedir." diyerek sosyal medya hesabından takipte olduklarını söyledi.

"YANILTICI RÖPORTAJ TEKNİKLERİ KULLANILIYOR"

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zaman zaman ulusal televizyonlarda tespit ettikleri ve bazı sosyal medya mecralarında yayınlanan, "sokak röportajları" veya "vatandaşın görüşü" gibi çeşitli adlarla sunulan halk mülakatlarının, kamuoyunu manipüle edici yönüyle evrensel basın meslek ilkeleri ile basın etik değerlerine aykırılık teşkil edecek boyutlara ulaştığını kaydetti.

Ekonomik ya da siyasi yönlendirmeler yapmak amacıyla "sokağın sesi" adı altında "masumane bir formatta" pazarlanan röportajların, ancak ve ancak yayıncısının öznel fikrini destekleyen görüşler olarak dikkati çektiğini belirten Şahin, şunları paylaştı:

"Sadece verilmek istenen mesaj doğrultusundaki görüşlerin yer aldığı röportajlarda, sanki genelin sesiymiş veya toplumun büyük bir kesiminin görüşüymüş gibi yansıtılan vatandaş fikirleri, nesnellikten uzak, maksatlı yönlendirici tarafıyla dezenformasyona yol açmaktadır. Bu tarz yanıltıcı röportaj teknikleri, kitleleri bilinçli olarak etki altına almak amacıyla kullanılmaktadır. Bilhassa, yeni medya platformlarındaki bu tür yayıncılık faaliyetleri ve paylaşımlar, görsel yayıncılık alanında faaliyet gösteren Anayasal bir kurum olan RTÜK'ün takibindedir. RTÜK, kitleleri sosyolojik çatışmalara sevk eden bu tip yayın faaliyetleriyle alakalı görsel yayıncılık ilkeleri kapsamında gerekli çalışmaları yapmakta ve sürdürmektedir."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: AA
MEB 81 ile yazı gönderdi! Okul kayıtlarında yeni dönem: Sınıf şubeleri kurayla belirlenecekYeni dizi ‘Güzel Aşklar Diyarı’ başlıyor! İlk fotoğraflar geldi, güçlü kadro seyirciyi heyecanlandırdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Henüz 13 yaşındaydı! Yüzmek için girdiği dereden cansız bedeni çıkarıldı - GündemKahreden ölüm! Yüzmek için girdiği derede can verdiMurat Kurum duyurdu: Yarısı Bizden kampanyasında yeni dönem başlıyor - GündemYarısı Bizden kampanyasında yeni dönem başlıyorAdliyede skandal taciz! Zorla dudağından öptü, kendini "Takdir etmek istedim" diyerek savundu - GündemZorla dudağından öptü, savunması daha da skandalTürkiye Petrolleri yetkilisi Mehmet Salih Bülent Sadioğlu Hakkari'de ölü bulundu - GündemMehmet Salih Bülent Sadioğlu Hakkari'de ölü bulunduZonguldak'ta göçük altında kalan Ayhan Yılmaz hayatını kaybetti - GündemGöçük altında kalan Ayhan Yılmaz hayatını kaybettiAdıyaman'da yaşları küçük çocuklar 35 yaşındaki adamı tekme tokat dövdü - GündemYaşları küçük çocuklar 35 yaşındaki adamı tekme tokat dövdü!
Sonraki Haber Yükleniyor...