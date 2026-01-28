Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriye gündemi üzerinden dolaşıma sokulan bazı görüntülerin yapay zeka ile üretildiğini belirterek kamuoyunu uyardı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Suriye’de yaşanan gelişmelerle bağlantılı olarak sosyal medyada yayılan bazı görüntülerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Merkez, söz konusu içeriklerin yapay zeka destekli dezenformasyon faaliyetleri kapsamında üretildiğini bildirdi.

GÖRÜNTÜLER 'YAPAY ZEKA' ESERİ

DMM’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, özellikle Suriye’ye ilişkin güncel olayların, manipülasyon amaçlı sahte içeriklerin yayılması için kullanıldığı vurgulandı. Açıklamada, karlar altında tek başına kaldığı iddia edilen küçük bir çocuğa ait görüntüler ile İsrail’in Suriyeli askerleri Suriye topraklarında gözaltına aldığı öne sürülen görüntülerin yapay zeka ile oluşturulduğu belirtildi.

Merkez, bu görüntülerin daha önce de farklı senaryolarla servis edilmiş sahte içerikler olduğuna dikkat çekerek, kamuoyunun bu tür paylaşımlara karşı temkinli olması gerektiğini ifade etti. Açıklamada, “Yapay zeka destekli spekülasyonlara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve hassas davranması önem arz etmektedir” denildi.

