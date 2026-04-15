TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Ve Ukrayna Büyükelçisini ağırladı. Oktay, "Türkiye olarak Karadeniz'in bir barış gölü olarak anılmaya devam etmesi için her türlü çabayı göstermekte kararlıyız" dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal ile Meclis’te bir araya geldi.

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Denıs (Denys) Zolotarov’un da yer aldığı ziyarette işgal altındaki Kırım’daki soydaşların durumu ve Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ele alındı. Yaklaşık bir saat süren görüşmede adil ve kalıcı bir barışın ancak uluslararası hukuk ve adalet ilkeleri temelinde sağlanabileceği vurgulandı.

Görüşme sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapan Fuat Oktay şunları kaydetti: "Kırım’ın asli unsuru olan Kırım Tatarı kardeşlerimizin yaşadıkları sorunları yakından takip ediyoruz. Bu sorunların çözümüne yönelik her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Kırım’daki soydaşlarımızın baskıya maruz bırakılmamaları ve kendi toprakları üzerindeki nüfuslarını koruyarak kimliklerini muhafaza etmelerini çok önemsiyoruz.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan desteğimizi teyit ettiğimiz görüşmemizde, bölgede kalıcı ve adil bir barışın sağlanmasına yönelik atılan adımları değerlendirdik. Türkiye olarak Karadeniz'in bir barış gölü olarak anılmaya devam etmesi için her türlü çabayı göstermekte kararlıyız."

