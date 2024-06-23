Teklif hazır, Erdoğan'a sunum yapılacak! Sahiplenilmeyen köpeğe ötanaziden geri adım yok

Başıboş köpeklerle ilgili yeni düzenlemede son karar bu hafta verilecek. Kaçak üretim yapıp, yavruları sokağa salana 50 bin lira ceza geliyor. Hastalıklı ve sahiplendirilme imkânı olmayan köpeklere ötanazi uygulanacak. Devlet, kısırlaştırma ve barınak konusunda belediyelere destek sağlayacak.

YÜCEL KAYAOĞLU'NUN HABERİ - AK Parti’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı başıboş köpeklerle ilgili yeni düzenleme konusunda son karar bu hafta verilecek.

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Edinilen bilgilere göre, AK Parti grup yönetimi sahiplenilmeyen başıboş köpeklere ötanazi uygulanmasını da içeren taslak, yarın AK Parti’nin MYK toplantısında masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MYK üyelerinin görüşleri alındıktan sonra, teklifin TBMM Başkanlığına sunulması, takvimin uygun olması durumunda da tatil öncesi yasalaştırılması hedefleniyor.

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AK Parti kaynakları, taslakta cins köpeklerle ilgili kaçak üretim yapıp, sonrasında fazla yavruları sokağa salanlara ilgili caydırıcı ceza öngörüldüğünü kaydetti. Parti kurmayları, “Sorumsuzca cins bir köpeği bir batında 5-6 tane yavrulatıyor. Birini veya ikisini alıyor gerisini bırakıyor sokağa, buna ceza olacak. Hem kaçak üretim açısından ceza olacak hem de sokağa bırakma cezası olacak. Bu rakam 50 bin lira olarak planlanıyor. Ancak caydırıcı olması açısından 50 bin liranın üzerinde bir rakam da olabilir” dedi.

Ayrıca, tehlike arz eden hayvanları üreten, sahiplenen, barındıran, besleyen, takas eden, sergileyen, hediye eden ve bunların Türkiye’ye girişini, satışını ve reklamını yapanlara da hayvan başına 50 bin lira para cezası verilecek. Başıboş köpeklerin barınaklara alınması, kısırlaştırılması ve sahiplendirilmesi konusunda sorumlulukları artırılan yerel yönetimlere de ilgili bakanlıklar tarafından destek de sağalanacak.

KARARI VETERİNER HEYETİ VERECEK

Öte yandan, kamuoyunda en çok tartışma konusu olan sahiplenilmeyen başıboş köpeklere ötanazi uygulamasından geri adım atılmayacak. AK Parti kaynakları “Aksi hâlde bu saldırganlar köpeklerin önüne geçilemez. Toplumsal risk taşıyan, kuduz riski taşıyan, hastalıklı ve sahiplendirilme imkânı olmayan köpeklere ötanazi uygulanacak. Bu konuda kararı veteriner hekimlerden oluşan bir heyet verecek. İlgili bakanlıklar, sahiplendirme, kısırlaştırma ve barınaklar konusunda belediyelerimize destek verecek. Bu konuda bir bütçe oluşturulacak” dedi.

ÖTANAZİ MADDESİ NASIL DÜZENLENDİ?

Mevcut mevzuatta, hayvanlara acı ve ıstırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan hastalık durumlarında, akut bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi veya insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda, davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda ötanazi uygulanabileceği düzenleniyor. Bu düzenlemeye bir ay içerisinde sahiplendirilememiş olanlara da ötanazi yapılacağı hükmü ekleniyor. Ötanazi yapılması ile ilgili usul ve esaslar ayrıca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek.

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BELEDİYELER MAHKEME KARARINA UYMUYOR!

Ankara’nın Çankaya ilçesinde müvekkilinin sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğraması nedeniyle ilgili mahkemeye dava açtıklarını söyleyen avukat Meltem Zorba, Söğütözü bölgesinde yaşayan insanların çok defa sokak köpeklerinin saldırısına uğradığını ifade etti. Zorba, belediyelerin mahkeme kararına rağmen sahipsiz sokak köpeklerini toplamadığını belirterek, Hayvan Hakları Kanunu’yla ilgili hazırlanan yeni yasa taslağında sorumluluğunu yerine getirmeyen belediyelere ağır yaptırımlar içeren hükümler olması gerektiğini söyledi. Zorba “Bizim beklentimiz sokakta sıfır sahipsiz köpek sağlamaya yönelik tedbirlerin alınmasını içeren bir kanun. Bu tedbirler için muhakkak yerel idarelere görev ve sorumluluklar verilecek. Bu görev ve sorumlulukların çok net belirlenmesi, aynı zamanda sorumluluk yerine getirilmediği zaman cezai yaptırımlar düzenlenmesini istiyoruz. Yeni kanun tasarısında mutlak suretle bu sorumlulukların bir süreye ve yaptırıma bağlı olarak düzenlenmesi gerekiyor. Yoksa kanundan beklediğimiz amacı sağlamakta zorluk çekeriz” dedi.

Türkiye’de sahipsiz köpek saldırısı kaynaklı çok fazla mağduriyetin olduğunu vurgulayan Zorba, Sağlık Bakanlığının 2023 kuduz aşısı raporlarına göre yılda 437 bin insanın kuduz riskli temastan dolayı aşı olduğunu söyledi. Günde bin 200 insanın köpek saldırısına uğradığını kaydeden Zorba, kuduz vakalarının yüzde 91’inin sahipsiz sokak kaynaklı olduğunun altını çizdi.