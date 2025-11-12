Türkiye 20 şehidine ağlıyor! Siyasilerden taziye mesajı yağdı

Dün, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında bulunan 20 askerimiz şehit oldu.

Acı haber ailelere bildirilirken askerlerin acısı Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Siyasilerden de art ara taziye mesajları geldi.

BAKAN GÜLER: ASİL MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLERİM

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşlarımız, Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi nedeniyle 11 Kasım 2025 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

ÖZEL: RUHLARI ŞAD OLSUN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı. Özel, şunları kaydetti:

"Azerbaycan'dan kalkıp Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında 20 kahraman askerimizin şehit olduğu haberi yüreklerimizi yaktı. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve milletimize sabır diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun."

BAKAN KURUM: BU VATANIN KAHRAMAN EVLATLARI...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da "Bu vatanın yiğitleri, kahraman evlatları! Ay yıldızlı bayrağın gölgesinde şehadete yürüyen şehitlerimizin mekanları cennet, makamları âli olsun." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "Azerbaycan'dan ülkemize dönüş yapmakta lan askeri nakliye uçağımızın düşmesi sonucuna şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize basğsağlığı diliyorum"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Kahramanlarımızı hiçbir zaman unutmayacağız. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Mekânları cennet, makamları âli olsun. Milletimizin başı sağ olsun.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Bu vatanın her karışı, Allah yolunda can veren kahramanların emaneti. Bayrağımız dalgalandıkça isimleriniz gönüllerde yaşayacak. Yüce Rabbim, şehitlerimizi Peygamber Efendimiz’e komşu eylesin. Mekanları cennet, makamları âli olsun.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

ABB Başkanı Mansur Yavaş: "Yüreğimiz dağlandı… Görev uçuşu sırasında düşen askeri kargo uçağında 20 kahraman evladımızı kaybettik. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve silah arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun"

ŞEHİTLERİMİZİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Öte yandan Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, şehit askerlerin kimlik bilgileri şu şekilde:

"Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın"