Türkiye, istifa baskısına maruz kalan Batılı akademisyenlere kapıyı açtı

15 Aralık 2023 01:58 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 02:02

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - İsrail, 7 Ekim sonrası Gazze işgalini başlatınca Batılı devletlerin neredeyse tamamı destek vermişti. İşgal her geçen gün soykırıma evrilince, masum bebek ve çocuklar katledilince İsrail’e sahip çıkan ülkelerin halkları meydanlara dökülmeye başladı. Dünyanın hemen her yerinde siyonistlere tepki gösterileri düzenlendi. Halkların eylemleri zaman içinde sivil toplum kuruluşlarına ve üniversitelere uzandı. Dünyanın öfkesini bastırmak isteyen İsrail ve yandaşları, özellikle üniversite öğrencileri ve akademisyenleri baskıyla susturmaya çalıştı. Hatta, bazı ABD şirketleri, Filistin’i destekleyen üniversite öğrencilerine mezun olduklarında iş vermeyeceklerini açıkladı. Birçok medya kuruluşu katliama baş kaldıran çalışanını kovdu. Oxford, Harvard ve MIT gibi dünyanın saygın üniversitelerinde görevli akademisyenler, İsrail karşıtı söylemleri sebebiyle şantajlara maruz kaldı.

Konu ifade özgürlüğü olunca mangalda kül bırakmayan sözde demokrat Batı’nın ikiyüzlü ve faşist tavrı Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeden tepki çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şantajla susturulmak istenen öğrenci, akademisyen ve iş adamlarına “Sırf onurlu tavırlarından dolayı yaşadıkları ülkelerde sıkıntıya düşen herkese kapımız sonuna kadar açık” diye seslenip Türkiye’ye davet etti. YÖK Başkanı Erol Özvar da Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Liz Magill’in yanı sıra Harvard Rektörü Claudine Gay ve MIT Rektörü Sally Kornbluth’un İslam karşıtlığıyla mücadele ettikleri için istifaya zorlandıklarını hatırlatıp, akademik kurumları bu skandal tutuma karşı tepki göstermeye çağırdı. Özvar “Bu konunun gündemde tutulması önemli. Bu çerçevede bir veya birkaç üniversitemizin ev sahipliği yapacağı bilimsel faaliyet düzenlenmesini teşvik ediyoruz. Siyonizmin baskısına maruz kalan bilim adamlarını yükseköğretim kurumlarımızda misafir etmeye hazırız” mesajını yolladı.

KAPIMIZ SONUNA KADAR AÇIK

Üniversitelerimizin rektörleri de Batı riyakârlığına sessiz kalmadı. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar “Türkiye, II. Dünya Savaşı sırasında Nazi zulmünden kaçan birçok Alman akademisyen için güvenli sığınak hatta ikinci vatan olmuştur. O dönemde Türkiye’de çok ciddi işler yapan Alman bilim adamları, Ankara Üniversitesinde de özellikle tıp, veteriner, ziraat, hukuk ve dil ve tarih-coğrafya fakültelerinde akademik çalışmalara imza atmıştır. Günümüzde ise, Avrupa ve ABD’de bazı akademisyenler, İsrail’in Gazze’de kadın, çocuk demeden gerçekleştirdiği sivil katliamlarına karşı çıktıkları, saldırıların durmasını istedikleri, doğruyu savundukları için âdeta Nazi zulmünden kaçan akademisyenlerle benzer bir durumla karşı karşıya kalmışlardır. Dün Nazi zulmünden kaçan Yahudi kökenli Alman bilim adamlarına olduğu gibi bugün de ABD ve Avrupa’da, sadece Gazze’de yaşanan zulme karşı çıktıkları için tepki gören, baskıya uğrayan, istifaya zorlanan, bilimsel çalışma yapmaları engellenen bütün akademisyenlere, YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar’ın da ifade ettiği gibi kapımız sonuna kadar açıktır” dedi.

> İsrail’in saldırılarının derhal durması gerektiğini vurgulayan Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt da “Filistin konusunda destek verdikleri için istifaya zorlanan akademisyenleri farklı yerlerden duyuyoruz. Bu kabul edilemez. YÖK’ün şartları doğrultusunda bu hocalara bizim de kapımız açık” diye konuştu.

> Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan: Filistin’de trajedi yaşanıyor. Batı üniversitelerinde akademik mobbing zirveye çıktı. İstifalardan bunu görüyoruz. Bugün maalesef Batı’da İsrail karşıtı bilimsel tek bir toplantı dahi yapmak isteyen baskı altına alınıyor. Özelikle Batı üniversitelerine finansör olan İsrail şirketleri ‘desteği çekeriz’ tehdidi ile susturuyor. 200 üzerinde üniversitemiz var. Baskıyla uzaklaştırılan akademisyenleri alanlarına göre bekliyoruz.

> Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut da şöyle dedi: Bilim adamları onuru koruyan insanlardır. Bu saygınlığın korunması oldukça önemli. Bu tarz ayrımcılık ve baskı kesinlikle kabul edilemez. İstifaya zorlanan hocalar, bizimle birlikte olurlarsa bundan çok büyük mutluluk duyarız.