Türkiye'nin Somali-Etiyopya arabuluculuğunda dikkat çeken analiz! Afrika'da stratejik hamle

Etiyopya ile Somali heyetlerinin görüşmesi Türkiye'nin arabuluculuğunda Ankara'da gerçekleşti. Barış diplomasisinde Türkiye'nin başarılı adımlarına dikkat çeken Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) Afrika Uzmanı Göktuğ Çalışkan, başkentteki zirvenin Türkiye'nin Afrika'daki nüfuzuna olumlu etki edeceğini ve stratejik hedefler için önemli olduğunu dile getirdi.

Etiyopya'nın ocak ayında Somaliland ile imzaladığı ve Somali'nin, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle kınadığı mutabakat zaptından bu yana iki Afrika ülkesi arasındaki gerginlik tırmanırken, Türkiye'nin taraflar arasındaki arabuluculuk çabaları ön plana çıkıyor. İki ülkeyle de güçlü ilişkileri bulunan Türkiye, Etiyopya'nın talebi üzerine "Ankara Süreci" adı verilen arabuluculuk sürecini başlattı. Bu süreçte sorunun diplomatik yollarla çözülmesi konusunda önemli ilerlemeler kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 13 Ağustos'ta gerçekleşen ikinci tur görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, "Taraflar arasında bazı temel ilkeler ve belirli konularda önemli bir yakınlaşma sağlandı. Bu anlamda dikkate değer bir ilerleme kaydedildi" dedi. Fidan ayrıca, tarafların 17 Eylül'de Ankara'da üçüncü tur görüşmeleri yapmak üzere yeniden bir araya geleceğini duyurdu. ANKASAM Afrika Uzmanı Göktuğ Çalıskan da Türkiye'nin Somali ile Etiyopya arasında yürüttüğü arabuluculuk sürecini Türkiye Today için değerlendirdi.

Türkiye'nin bölgesel istikrarı savunduğunu dile getiren Çalışkan, "Etiyopya ile Somali arasındaki gerginliklerin çözümünde Türkiye'nin arabuluculuk rolü, bölgesel istikrarın sağlanmasında kritik bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Türkiye'nin bu süreçte taraflar arasında yürüttüğü diplomasi, hem Etiyopya'nın denize erişim sorunlarına hem de Somali'nin güvenlik endişelerine yönelik kalıcı çözümler bulmayı hedeflemektedir. Ankara Süreci olarak adlandırılan bu diplomatik girişim, bölgedeki mevcut gerginlikleri azaltmak ve iki ülkenin ortak çıkarlarını koruyacak anlaşmalara zemin hazırlamak amacıyla tasarlanmıştır." dedi.

"DİPLOMATİK NÜFUZUNU PEKİŞTİRMEKTE"

Türkiye'nin hem Somali hem de Etiyopya tarafından güvenilir bir aktör olarak kabul edildiğini vurgulayan Çalışkan, Ankara'nın çabalarının Türkiye'nin Afrika'daki imajına katkı sağladığını belirterek şunları söyledi:

"Türkiye'nin Somali ile olan güçlü ilişkileri, özellikle askeri ve kalkınma projeleri üzerinden şekillenmiş ve Mogadişu'da önemli bir stratejik ortaklık kurulmuştur. Etiyopya ise, iç güvenlik sorunları ve dış ticaret açısından denize erişim ihtiyacından dolayı Türkiye'nin arabuluculuğunu talep etmiştir. Bu bağlamda, Türkiye'nin dengeli ve tarafsız tutumu, bölgedeki istikrarın sağlanmasına önemli katkılar sunmakta ve Türkiye'nin Afrika'daki diplomatik nüfuzunu pekiştirmektedir."

"TÜRKİYE'NİN AFRİKA'DAKİ STRATEJİK HEDEFLERİ İÇİN ÖNEMLİ ADIM"

Son olarak Çalışkan, "Ankara'da yapılacak olan üçüncü tur görüşmeler, Türkiye'nin bu süreçteki başarısını ve Afrika genelindeki artan etkisini daha da güçlendirme potansiyeline sahiptir. Bu arabuluculuk girişimi, hem bölgesel barışa hizmet etmekte hem de Türkiye'nin uluslararası arenadaki stratejik hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamaktadır." dedi.