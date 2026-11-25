Malatya'da 4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasının üzerinden 12 gün geçmeden bir acı haber de Eskişehir'den geldi. Eğitim uçuşu yapan AS-532 Cougar tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 askerimiz şehit oldu. Peş peşe gelen acı haberler, son bir yılda yaşanan hava aracı kazalarını yeniden gündeme getirdi. Bu dönemde kayıtlara geçen 5 kazada 10 askerimiz şehit oldu. 1996'dan bu yana envanterde olan Cougar tipi helikopterlerde ise 44 asker şehit düştü.

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Türkiye, 12 gün arayla gelen iki askeri helikopter kazasının acısını yaşıyor.

Malatya'da 12 Kasım'da Sikorsky S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 4 asker şehit olmuştu. Dün akşam saatlerinde ise Eskişehir'de eğitim uçuşu yapan AS-532 Cougar tipi helikopterin düşmesi sonucu 5 asker daha şehit oldu.

COUGAR TİPİ HELİKOPTERLERDE 44 ŞEHİT

1996 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren AS-532 Cougar tipi askeri helikopterlere ilişkin ilk acı haber 4 Haziran 1997'de Irak'ın kuzeyinde kayda geçti. Terör saldırısı sonucu 11 askerimiz şehit oldu. 29 Nisan 2003'te Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 4, 31 Mayıs 2017'de Şırnak'ın Şenoba beldesinde 13, 4 Mart 2021'de Bitlis'in Tatvan ilçesinde 11 askerimiz helikopter kazalarında şehit oldu.

Son olarak Eskişehir'de yaşanan kazayla Cougar tipi helikopterin karıştığı 4 kaza ve 1 terör saldırısında, aralarında iki generalin de bulunduğu 44 askerimiz şehit oldu.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde 9 yıl önce düşen helikopterin enkazı.

Öte yandan Son bir yıllık dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait iki savaş uçağı ve üç askeri helikopterin karıştığı kazalar kayıtlara geçti.

Katar'da ise ortak eğitim faaliyetleri sırasında meydana gelen helikopter kazasında bir askerimiz ve iki ASELSAN personeli şehit düşmüştü.

İşte yakın dönemde yaşanan askeri uçak ve helikopter kazaları...

Pilot Üsteğmen Halil Karabulut’un Sivas’taki anne ve babası acı haberi duyunca fenalaştı, aile hastaneye kaldırıldı.

24 KASIM 2026 – ESKİŞEHİR'DE COUGAR FACİASI: 5 ŞEHİT

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait AS-532 Cougar tipi askeri helikopter, Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğradı.

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Milli Savunma Bakanlığı, helikopterde görevli 5 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Olayda şehit olan askerlerin isimleri şöyle: Hava Pilot Albay Mehmet Çöl - Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut - Hava Piyade Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan - Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan - Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ.

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Eğitim maksadıyla Eskişehir'den havalanan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait AS-532 tipi helikopterin düştüğü alan drone ile görüntülendi.

12 GÜN ÖNCE MALATYA'DA SİKORSKY HELİKOPTERİ DÜŞTÜ: 4 ŞEHİT

Eskişehir'deki kazadan 12 gün önce Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy bölgesinde Sikorsky S-70 tipi askeri helikopter kaza kırıma uğradı.

Milli Savunma Bakanlığı, helikopterde bulunan Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'in şehit olduğunu duyurdu. MSB'nin 19 Kasım'da yaptığı açıklamada, kazanın nedenine ilişkin detaylı inceleme ve araştırmaların sürdüğü bildirildi.

12 AĞUSTOS 2026 – YALOVA'DA F-16 DÜŞTÜ

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait F-16 tipi savaş uçağı, Yalova'da kaza kırıma uğradı.

Eskişehir'den havalandığı bildirilen savaş uçağının pilotu, fırlatma sistemini kullanarak uçaktan ayrıldı ve sağ kurtuldu.

Yüreğimiz yandı: Bir yılda beş kazada 10 asker şehit düştü

21 NİSAN 2026 – ANKARA'DA CHINOOK HELİKOPTERİ KAZA KIRIMA UĞRADI

Kara Havacılık Komutanlığı'na ait CH-47 Chinook tipi ağır nakliye helikopteri, Ankara'nın Temelli bölgesinde eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradı.

Milli Savunma Bakanlığı, helikopterin gece eğitimi sırasında sert iniş gerçekleştirerek kırıma uğradığını açıkladı.

Helikopterde görevli 5 personelin sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirilirken olayla ilgili idari ve teknik inceleme başlatıldı.

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21 MART 2026 – KATAR'DAKİ HELİKOPTER KAZASI

Türkiye ile Katar arasındaki askeri iş birliği kapsamında yürütülen eğitim faaliyetleri sırasında da acı bir olay yaşandı.

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyeti yürüten Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopter, 21 Mart akşamı kaza kırıma uğrayarak denize düştü.

Kazada 4 Katar askeri ile bir Türk askeri ve iki ASELSAN teknisyeni şehit düştü. Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin - ASELSAN teknisyeni Süleyman Cemre Kahraman - ASELSAN teknisyeni İsmail Enes Can.

MSB, ilk belirlemelere göre kazanın teknik arızadan kaynaklandığını, kesin nedenin ise Katar makamlarının yapacağı inceleme sonucunda belirleneceğini açıklamıştı.

25 ŞUBAT 2026 – BALIKESİR'DE F-16 DÜŞTÜ: PİLOT ŞEHİT OLDU

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan F-16 tipi savaş uçağı ile telsiz irtibatı kesildi.

Başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda uçağın kaza kırıma uğradığı tespit edilerek enkazına ulaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, savaş uçağının pilotu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehit olduğunu açıkladı.

Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat, MSB'nin 2020 yeni yıl videosunda yer almıştı.

11 KASIM 2025 – GÜRCİSTAN'DAKİ C-130 FACİASINDA 20 ŞEHİT

Türkiye'nin yakın dönemde yaşadığı en acı askeri hava aracı kazalarından biri de 11 Kasım 2025'te Gürcistan'da meydana geldi.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönmek üzere havalanan Türk Hava Kuvvetlerine ait C-130 Hercules tipi askeri nakliye uçağı, Gürcistan topraklarında düştü.

Türkiye'yi yasa boğan kazada uçakta bulunan 20 askerimiz şehit oldu.

Kazanın üzerinden bir yılı aşkın süre geçmesine rağmen olayın nedenine ilişkin nihai rapor henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Yüreğimiz yandı: Bir yılda beş kazada 10 asker şehit düştü

Milli Savunma Bakanlığı, geçen hafta yaptığı açıklamada, teknik incelemelerde son aşamaya gelindiğini ve uçağın üreticisi Lockheed Martin'in incelemek üzere bazı ilave parçalar talep ettiğini bildirdi. Firmanın incelemelerini tamamlamasının ardından kazanın nedenine ilişkin nihai rapor kamuoyuyla paylaşılacak.

SON 12 AYDA 5 KAZA, 10 ŞEHİT

Son bir yılda TSK'ya ait askeri hava araçlarının karıştığı, 5 kazanın 3'ünde can kaybı yaşandı.

Bu kazalarda 10 asker şehit olurken söz konusu kayıpların 9'u kasım ayında meydana gelen iki helikopter kazasında gerçekleşti.

Bir yıllık sürenin hemen öncesinde yaşanan Gürcistan'daki C-130 kazası da hesaba katıldığında, yaklaşık bir yıllık dönemde 6 kazada 30 askerimiz şehit oldu.

Katar'a ait helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden bir askerimiz ve iki ASELSAN çalışanıyla birlikte yakın dönemdeki kazalardaki şehit sayısı 33 olarak kayda geçti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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