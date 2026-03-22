Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Katar’da eğitim faaliyetleri yürüten askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu bir Türk askeri ve iki ASELSAN personelinin şehit olduğunu duyururken, kazanın nedenine dair ilk bilgiler ve şehitlerimizin isimleri açıklandı.

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde görev yapan Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopter, 21 Mart akşamı kaza-kırıma uğrayarak denize düştü.

Arama kurtarma çalışmaları neticesinde helikopter enkazına ve personelin naaşlarına ulaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada kazada hayatını kaybeden personelin kimlik bilgileri paylaşıldı.

KATAR'DA HELİKOPTER NEDEN DÜŞTÜ?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten helikopterin düşmesi teknir bir arıza nedeniyle oldu. Helikopterin denize düşmesinin ardından hızlı şekilde arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Yetkililer, kazanın kesin nedeninin yapılacak detaylı incelemeler sonucunda netleşeceğini vurguladı.

KATAR'DA ŞEHİT OLAN ASKERLERİMİZİN İSİMLERİ

Kazaya ilişkin yapılan açıklamalarda, helikopterde bulunan Türk personelin kimlikleri de paylaşıldı. Buna göre, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli Hv. Svn. Bnb. Sinan Taştekin ile ASELSAN personeli teknisyenler Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can’ın şehit olduğu bildirildi. Aynı kazada 4 Katar Silahlı Kuvvetleri personelinin de hayatını kaybettiği açıklandı.

Katarda helikopter neden düştü? MSB şehitlerimizin isimlerini açıkladı

Haberle İlgili Daha Fazlası