Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan’ın “siyasi casusluk” suçundan 20’şer yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması bugün (Pazartesi) Silivri’de başlıyor.

Gamze Erdoğan / ANKARA - Halihazırda devam eden İBB davası duruşmaları sürerken, bugünkü casusluk davası da İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki duruşma salonunda görülecek.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM İBB iştiraki şirkete soruşturma: Orhan Yıldırım havalimanında gözaltına alındı

İstanbul Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, “Tüm bilgi, belge ve açıklamalar ışığında ‘siyasal casusluk’ suçunun, özellikle 2019 yerel seçimlerini manipüle etme suretiyle desteklenen İmamoğlu’nun seçimi kazanması sağlanarak başta İstanbul olmak üzere Türkiye siyasetinde söz sahibi olunmasının amaçlandığı ve bu amaç doğrultusunda faaliyetlerin gerçekleştiği anlaşılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

“YABANCI ÜLKELERE AJANLIK” İDDİASI

İddianamede, Hüseyin Gün hakkında yapılan ihbarda, Gün’ün İsrail, İngiltere ve Amerika lehine ajanlık faaliyetlerinde bulunduğu, görüşmelerini gizliliğe riayet etmek amacıyla kriptolu telefonlar üzerinden gerçekleştirdiği belirtildi. Ayrıca Gün’ün farklı ülkelerde gerçekleşen iç karışıklıkları finanse ettiği, Türkiye’de gerçekleştirilen seçimlerde hükümet aleyhine propaganda yapılması için bazı kişi ya da kişilerin finanse edilmesinde aktif rol aldığı öne sürüldü.

HÜSEYİN GÜN’ÜN FETÖ/PDY VE PKK/KCK İLE İRTİBATI TESPİT EDİLDİ

Şu an tutuklu bulunan Hüseyin Gün’e ait dijital materyaller, İngilizce el yazılı dokümanlar ile HTS ve MASAK incelemeleri sonucunda, sivil şahısların ya da şirketlerin temin etmesinin mümkün olmayacağı askeri mühimmat ve silahlara ait fotoğraflara ulaşıldığı, ayrıca askeri ve siyasi alanda faaliyet gösterdiği değerlendirilen İsrail vatandaşlarına ait pasaport görüntülerine rastlandığı aktarıldı.

İddianamede ayrıca, Gün’ün FETÖ/PDY ve PKK/KCK ile çok sayıda irtibatının bulunduğu, FETÖ/PDY üst yönetim kadrosunda yer alan bir şahısla yüz yüze görüşme gerçekleştirdiği ve bu kişiden öneriler aldığına dair notların bulunduğu kaydedildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası