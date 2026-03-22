Milli Savunma Bakanlığı, Katar'da teknik arıza nedeniyle düşen askeri helikopterde bir TSK personeli ile ASELSAN personeli iki teknisyenin şehit olduğunu duyurdu. Düşen helikopterin, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri kapsamında görev yaptığı ve 4 Katar Silahlı Kuvvetler personelinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Katar’da eğitim faaliyeti sırasında teknik arıza nedeniyle denize düşen helikopterde 3 Türk personelin şehit olduğunu bildirdi.

MSB’den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ile Katar arasındaki askerî iş birliği faaliyetlerinin sürdüğü belirtilerek, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri kapsamında görev yapan bir helikopterin kaza yaptığını duyurdu.

HELİKOPTER TEKNİK ARIZA NEDENİYLE DÜŞTÜ

Bakanlık tarafından helikopter kazasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopter, 21 Mart akşamı ilk belirlemelere göre teknik bir arıza nedeniyle kaza-kırıma uğrayarak denize düşmüştür. Derhal başlatılan arama-kurtarma faaliyeti ile helikopterin enkazına ve şehitlerimizin naaşına ulaşılmıştır." denildi.

1 TSK PERSONELİ VE 2 ASELSAN TEKNİSYENİ ŞEHİT OLDU

Açıklamada acı haber de verilerek şunlar kaydedildi:

"Kazada helikopterde bulunan dört Katar Silahlı Kuvvetler personeli, bir Türk Silahlı Kuvvetleri personelimiz ile ASELSAN personeli iki teknisyenimiz şehit olmuştur. Kaza kırımın kesin nedeni Katar makamlarınca yapılacak inceleme sonucunda belirlenecektir. Bu elim kazada hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Katar Silahlı Kuvvetlerine, ASELSAN’a, Türk milleti ile kardeş Katar halkına başsağlığı dileriz."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Katar'da düşen helikopterde şehit olan personel için başsağlığı diledi. Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensubuna ve ASELSAN teknisyenlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, ASELSAN'a ve dost ve kardeş Katar halkına sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin başı sağ olsun. Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetleri sırasında meydana gelen elim helikopter kazasında; Türk Silahlı Kuvvetlerimizden bir personelimiz ile ASELSAN personeli iki teknisyenimiz ve dört Katar Silahlı Kuvvetleri personeli şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, ASELSAN’a, kardeş Katar Silahlı Kuvvetlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da, "Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde sürdürülen eğitim faaliyetleri sırasında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerimize, ASELSAN mensubu iki teknisyenimize ve Katar Silahlı Kuvvetleri personeline Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin ve kardeş Katar halkının başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Katar'da helikopter kazasında şehit olan personel için başsağlığı diledi. Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu şehidimize ve ASELSAN'da çalışan teknisyen şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve ASELSAN'ın başı sağ olsun. Katar Silahlı Kuvvetlerinin hayatını kaybeden mensuplarına Allah'tan rahmet diliyoruz. Kardeş Katar halkına başsağlığı diliyoruz."

NE OLMUŞTU?

Katar Savunma Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada askeri helikopterin rutin görevi sırasında teknik arıza nedeniyle ülkenin kara sularına düştüğü, mürettebat ve yolcuları arama-kurtarma çalışmaları yürütüldüğü bildirilmişti.

