Anadolu Ajansı • Fatih
İstanbul Fatih'te 2 bina çöktü! Ekipler teyakkuza geçti
İstanbul Fatih'te henüz bilinmeyen nedenle iki bina çöktü. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çöken binaların enkazından şu ana kadar 2 kişi sağ olarak çıkarıldı.
İstanbul Fatih'te, Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta bulunan 2 bina, henüz bilinmeyen nedenle çöktü.
ENKAZDAN 2 KİŞİ ÇIKARILDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alınırken, göçük altında kalan 2 kişinin çıkarıldığı öğrenildi.
Ekipler, göçükte arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
