İstanbul Fatih'te henüz bilinmeyen nedenle iki bina çöktü. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çöken binaların enkazından şu ana kadar 2 kişi sağ olarak çıkarıldı.

İstanbul Fatih'te, Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta bulunan 2 bina, henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

ENKAZDAN 2 KİŞİ ÇIKARILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alınırken, göçük altında kalan 2 kişinin çıkarıldığı öğrenildi.

Çöken binaların enkazı

Ekipler, göçükte arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Çöken binaların enkazının havadan görüntüsü

Ayrıntılar geliyor...

