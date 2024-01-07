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    Zabıta Hüseyin'den Seçil Erzan'a destek, 'Sen nereye ben oraya'

    Seçil Erzan ile birlikte sanık olarak yargılanan Çorlulu zabıta memuru Hüseyin Eligül’ün telefon yazışmaları ortaya çıktı. Eligül “Aklım gitti abi” diyen Erzan’a “Tamam kızım, sen nereye ben oraya, birlikte girdik birlikte çıkarız” dedi.

    Zabıta Hüseyin&#039;den Seçil Erzan&#039;a destek, &#039;Sen nereye ben oraya&#039;
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Fon dolandırıcılığı davasının sanıkları  arasında yer alan zabıta Hüseyin Eligül’ün “30 yıldır tanırım” dediği Seçil Erzan ile yaptığı 1.947 yazışma dava dosyasına girdi.

    YENİ MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

    Aralarında iş insanları ve futbolcuların da bulunduğu onlarca kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan eski banka müdiresi Seçil Erzan’ın kırılan telefonundaki mesajların ayrıntıları çıkmaya devam ediyor. Fon dolandırıcılığı davasında sanıklar arasında yer alan ve bu sebeple Çorlu’daki zabıta memurluğu görevinden alınan Hüseyin Eligül’ün, Seçil Erzan’la olan yazışmaları da kırık telefondan çıktı. 

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    Tefecilerin Seçil Erzan'ı boş araziye götürüp tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı!
    Oynat

    Tefecilerin Seçil Erzan'ı boş araziye götürüp tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı!

    Futbol dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da aralarında bulunduğu 18 mağduru dolandırdığı iddiasıyla hakkında dava açılan bankacı Seçil Erzan'ın tutukluluk hali devam ediyor. Seçil Erzan'ın tefeciler tarafından boş arazide tehdit edildiği anlara ilişkin görüntüler şaşırttı.

    ZABITADAN SEÇİL ERZAN’A DESTEK

    Daha önce verdiği ifadesinde Seçil Erzan’ı 30 yıldır tanıdığını ve 500 bin dolar para verdiğini anlatan Hüseyin Eligül’ün 9 ve 19 Aralık 2022’de Seçil Erzan’a attığı mesajlarda “İsmet amca” dedikleri kişiye zamanında ödeme yapılmaması nedeniyle ondan gördüğü baskıyı aktardığı ve ısrarcı olduğu görülüyor. 27 Aralık 2002’deki yazışmalarda ise Eligül “Kızım İsmet amcanın işi tamam mı? Arıyor açmadım” diye yazınca Seçil Erzan “Hayır abi. Ben var da mı vermiyorum. Hayatımı riske attım. Yaşadığım, muhatap olduğum insanları bir bilsen. Toparlamaya çalışıyorum. Aklım gitti artık benim görmüyor musunuz? Ben Çorlu’daki evi de satışa verdim” diye sitem ediyor. Bunun üzerine Eligül de “Tamam kızım. Ben de veriyorum madem öyle. Birlikte girdik, birlikte çıkarız. Sen nereye ben oraya. Bundan yana sıkıntı yok. Bir damla gözyaşına dünyayı değişmem ben” cevabını veriyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Seçil Erzan
    Haberler > Gündem > Zabıta Hüseyin'den Seçil Erzan'a destek, 'Sen nereye ben oraya'
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