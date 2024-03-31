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142 belgesi nedir? Kimler 142 numaralı belgeyle oy kullanabiliyor?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
142 belgesi nedir? Kimler 142 numaralı belgeyle oy kullanabiliyor?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

142 belgesi nedir, sorusu seçim günü hız kazandı. Peki, 142 belgesi nedir? 142 belgesi olan görevliler kimlerdir? 142 belgesi olan görevliler hangi seçim türleri için oy kullanabilir? İşte detaylar...

142 numaralı  belge ile oy kullanımı detayları merak konusu oldu. Seçim günü görevlendirilen bina sorumlusu, kolluk güçleri, ulaşım görevlileri gibi kişilere oy kullanmaları için verilen belge 142 nolu belge olarak adlandırılır. Peki,142 nolu belgenin neden teslim edilmesi gerekir? 142 belgesi kimlere verilir?

142 BELGESİ NEDİR?

142 nolu belge, seçim günü farklı konumlarda görev yapan ve kendi sandığında oy kullanamayacak kişilere verilen bir belgedir. Bu kişiler 142 nolu belgeyle istenen sandıkta oy kullanılabilir. Ancak belge sahiplerinin oy kullanabilmeleri için 142 belgesi ıslak imzalı ve orijinal olması şartı var.

142 belgesi nedir? Kimler 142 numaralı belgeyle oy kullanabiliyor? - 1. Resim

142 nolu belgeyle oy kullanan görevlilerin bu belgeyi sandık kuruluna teslim etmesi zorunludur. Teslim alınmayan 142 nolu belgeler farklı sandıklarda yeniden oy kullanılabilme yolunu açmış olur ve sandık kurulu tarafından kesinlikle teslim alınması gerekir.

Görevli kişilerin 142 belgesini teslim etmeden farklı sandıklarda kullanmak istemesi kişilerin hakkında işlem yapılmasını gerektiriyor.

142 belgesi ile oy kullanan seçmenlerin adı seçmen listesinin sonuna eklenir ve aynı şekilde imzası atılır. 142 belgesi kesinlikle iade edilmez, seçim sonunda diğer seçim evrakı ile birlikte İlçe Seçim Kurulu’na teslim edilir. Ayrıca, bu seçmenlerin esas kayıtlı olduğu sandık seçmen listesine meşruhat verilmek üzere kayıtlı bulunduğu sandık kurulu başkanlığına durumu yazı ile bildirir.

142 belgesi nedir? Kimler 142 numaralı belgeyle oy kullanabiliyor? - 2. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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