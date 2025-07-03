2025 Temmuz ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? İşte ev ve iş yeri kira artış oranı

TÜİK’in verileriyle birlikte 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Böylelikle temmuz ayı kira artış oranı da şekillendi. 1 Temmuz 2024'te yüzde 25'lik kira artış sınırı sona ermesi üzerine Temmuz 2025 zam oranı enflasyon verilerine göre netleşiyor. TÜFE'ye göre belirlenen Temmuz 2025 kira zammı ev sahibi ve kiracıları gündeminde. Peki, 2025 Temmuz ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? İşte tüm ayrıntılar...

1 Temmuz 2024 tarihinde yüzde 25'lik tavan uygulamasının sona ermesinin ardından kira artışlarında şu an için TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınıyor.

Temmuz 2025'te uygulanacak kira zammı, hem konut hem iş yeri kiracıların yakından ilgilendiriyor. Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklaması üzerine kira artış oranı da belli oldu. Peki Temmuz 2025 kira artış oranı açıklandı mı?, 2025 Temmuz ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? İşte merak edilen o rakamlar...

2025 TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Temmuz 2025 kira artış oranı, TÜİK'in Haziran ayı enflasyon oranını açıklamasıyla beraber açıklığa kavuştu.

3 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 10.00'da yayımlanan TÜFE verisi, hem konut hem iş yeri kira artışlarında yasal üst sınırı belirledi. Buna göre, enflasyon Haziran ayında yüzde 1,37 arttı, yıllık bazda ise yüzde 35,05 olarak belirlendi.

Haziran ayı enflasyonun açıklanmasıyla beraber ev ve işyerlerinin yapılacak kira artış oranı da açıklandı. Ev ve işyerlerinin yapılacak kira zammı oranı ise %43,23 oldu. Böylelikle kira kontrat süresi bu ay dolanların kiralarına yüzde 43,23 oranında zam yapılabilecek.

KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Kira artışları TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenir. Bu oran, konut ve iş yeri kiracıları için yasal üst limitin belirlenmesini sağlar.

Eğer kira sözleşmesinde bahsi geçen oran TÜFE'yi kapsamıyorsa, o oranın geçirliliğini kaybeder. Örneğin; kirası 15.000 TL olan bir kişi, TÜFE ortalaması yüzde 45,80 ise 15.000 TL x 45,80 / 100 = 6.870 TL hesaplamasını yapması gerekir.

Bu durumda yeni kira bedeli 15.000 TL + 6.870 TL = 21.870 TL olarak belirlenir.

Kira zammı oranı ise %43,23 olması üzerine 15.000 TL kira veren bir kişiye yapılabilecek en yüksek zam 21,4845 TL'dir.