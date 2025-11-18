Türkiye'de 24 Kasım tarihlerinde kutlanan Öğretmenler Günü için geri sayım başladı. Bu özel günde öğrencilerin geleceğine dokunan öğretmenlere anlamlı ve duygu dolu mesajlar gönderilirken, "24 Kasım Öğretmenler Günü tatil mi?" sorusu da aramalarda öne çıkıyor. İşte en güzel, anlamlı, duygu dolu Öğretmenler Günü mesajları.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde farklı tarihlerde kutlanan Öğretmenler Günü, Türkiye'de 24 Kasım'a denk geliyor. 24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü için geri sayım başlarken, bu günde mesleki dayanışmayla öğretmenliğin saygınlığını güçlendirmek hedefleniyor. Peki, 24 Kasım Öğretmenler Günü tatil mi? İşte en güzel, anlamlı, duygu dolu Öğretmenler Günü mesajları.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ TATİL Mİ?

24 Kasım Öğretmenler Günü tatil kapsamına girmiyor. Yalnızca milli ve dini bayramın kutlandığı tarihler resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde kamu ve özel sektör çalışanları normal mesailerine devam edecek. Ayrıca okullarda eğitime ara verilmeyecek.

İŞTE EN GÜZEL, ANLAMLI, DUYGU DOLU ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

"Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun."

"Öğretmen, öğrencilerinin üzerine titreyendir. Gömleğimizin düğmesi açılınca eliyle kapatan, alnımız terleyince mendiliyle kurulayan, ayağımıza taş dokunsa bizden önce üzülendir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun."

"Öğretmenler, umutlarımızın yeşerdiği bahçe gibidir. İyi bir eğitimle dünyayı değiştirirsiniz. Bütün öğretmenlerimize sevgi ve saygıyla Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!"

"Öğretmenler, yolları aydınlatan ışık gibidir. Emin adımlarla ilerlememizi sağlayan sizlere teşekkür ederiz. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!"

"Öğretmenlerimiz, bizi bilgiyle donatarak hayallerimize kanat açan kahramanlardır. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!"

"Sen kıvılcımsın, ilhamın, rehberin, hayatımın mumu. Benim öğretmenim olduğunuz için çok müteşekkirim."

"Eğitim bir kova doldurmak değil, ateş yakmaktır".

"İyi öğretim, doğru cevap vermekten çok doğru soru vermekten ibarettir."

