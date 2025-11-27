Ankara, 27 Kasım Perşembe günü gerçekleşecek olan önemli bir program ve ziyaret nedeniyle bazı merkezi cadde ve yollarda geçici trafik düzenlemeleri olacak. Yapılan duyurularla beraber Anıtkabir çevresindeki kapatmalar, günlük ulaşım planlarını etkiledi.

27 Kasım Ankara’da trafiğe kapalı yollar belli oldu. Papa 14. Leo, göreve başladıktan sonra ilk yurtdışı ziyaretini bugün Türkiye’ye gerçekleştiriyor ve temaslarına Ankara’daki Anıtkabir ziyaretiyle başladı.

Anıtkabir ziyareti sonrasında Papa 14. Leo, Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından düzenlenen törenle karşılanacak. Ardından Ankara’daki temaslarını tamamladıktan sonra İstanbul’a geçecek.

27 Kasım Ankarada hangi yollar kapalı? Ankara Emniyet Müdürlüğü duyurdu

27 KASIM ANKARA'DA HANGİ YOLLAR KAPALI?

27 Kasım Perşembe günü Ankara Emniyet Müdürlüğü trafiğe ilişkin uyarı yayımladı.

Açıklamaya bakıldığında; bugün saat 09.00'dan program sona erene kadar Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi ve Spor Park Caddesi ile bu güzergahlara açılan tüm sokakların gerektiğinde çift yönlü trafiğe kapatılabileceği duyuruldu.

Emniyet yetkilileri, sürücüleri trafik işaretlerine uymaya ve alternatif güzergahları tercih etmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

SEVCAN GİRGİN

