33. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) giriş sınavı için 10 bin aday belirleme ön başvuru sonuçları duyuruldu. Sınav aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar, Polis Akademisi tarafından ilan edildi. Bu kapsamda POMEM sonuç sorgulama ekranı takip ediliyor.

Polis Akademisi Başkanlığı, 33. dönem POMEM alımı kapsamında gerçekleştirilecek 10 bin öğrenci için aday belirleme ön başvuru sürecinin ardından sonuçları erişime açtı. Lisans ve önlisans mezunu adaylar arasından sınav aşamalarına katılmaya hak kazanan isimler belli olurken, sürece ilişkin detaylar da kamuoyuyla paylaşıldı.

33. DÖNEM POMEM ÖN BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

33. dönem POMEM giriş sınavı için aday belirleme ön başvuruları 31 Aralık 2025 ile 20 Ocak 2026 tarihleri arasında tamamlandı. Bu süreçte lisans ve önlisans mezunu toplam 106 bin 116 aday başvuruda bulundu. Başvurular arasında 178 aday, şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocukları kapsamında yer aldı.

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılan sıralama sonucunda, lisans mezunu 32 bin 195 erkek ve 12 bin kadın ile önlisans mezunu 17 bin erkek ve 3 bin kadın olmak üzere toplam 64 bin 195 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazandı. Şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocukları bu kontenjan hesaplamasına dahil edilmedi.

POMEM SONUÇ SORGULAMA!

33. dönem POMEM giriş sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar, sonuçlarını e-Devlet şifreleriyle Polis Akademisi Sınav Sonucu Sorgulama üzerinden sorgulayabilecek.

33. DÖNEM POMEM ÖN BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

