33. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) giriş sınavı kapsamında sınav aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ücreti ve ödeme sürecine ilişkin detaylar netleşti. Polis Akademisi, ödeme tarihleri ve yöntemlerine dair önemli uyarılarda bulundu. Peki, POMEM başvuru ücreti ne kadar, nasıl yatırılır?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülen 33. dönem POMEM alım sürecinde aday belirleme ön başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler sınav başvuru ücretine çevrildi. Lisans ve önlisans mezunu adayları yakından ilgilendiren ücret tutarı, ödeme tarihleri ve geçerli başvuru kanalları resmi açıklamayla duyuruldu.

POMEM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

33. dönem POMEM giriş sınavı kapsamında sınav aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için belirlenen başvuru ücreti 2.600 TL olarak açıklandı. Polis Akademisi tarafından yapılan duyuruda, şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocuklarının sınav başvuru ücretinden muaf tutulduğu özellikle vurgulandı. Bu kapsamda yer alan adaylardan herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

POMEM başvuru ücreti ne kadar, nasıl yatırılır? 33. Dönem POMEM Giriş Sınavı ücreti

POMEM BAŞVURU ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

33. dönem POMEM sınav başvuru ücreti, sadece Türkiye Halkbank üzerinden yatırılabilecek. Adaylar ödemelerini Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM’lerinden ya da Halkbank internet bankacılığı aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

Diğer bankaların şubeleri, ATM’leri veya internet bankacılığı kanalları üzerinden yapılan ödemeler geçersiz sayılacak. Ayrıca sınav ücretinin mutlaka adayın kendi adına yatırılması gerekiyor. Duyuruda yer alan bilgilere göre,

33. Dönem POMEM Giriş Sınavına;

-Başvuru yapmayan ve sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmadığı halde başvuru ücreti yatıran,

-Başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,

-Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,

-Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,

-Başkanlıkça ilan edilen hesap numarası dışında farklı bir hesap numarasına sınav ücreti yatıran,

-Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların SINAV BAŞVURU ÜCRETLERI GERI ÖDENMEYECEKTIR.

33. DÖNEM POMEM BAŞVURU ÜCRETİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Polis Akademisi’nin açıklamasına göre 33. dönem POMEM başvuru ücreti, 23 Ocak 2026 Cuma günü saat 09.00 itibarıyla yatırılmaya başlanacak. Son ödeme tarihi ise 13 Şubat 2026 Cuma günü saat 17.00 olarak belirlendi.

