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35 yaş sınırı kalktı mı? Adalet Bakanlığına memur alımında 35 yaş sınırı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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35 yaş sınırı kalktı mı? Adalet Bakanlığına memur alımında 35 yaş sınırı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen adayları yakından ilgilendiren kritik bir düzenleme yürürlüğe girdi. Uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan 35 yaş sınırı, artık Adalet Bakanlığı memur alımlarında uygulanmayacak. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğiyle birlikte, bakanlık bünyesindeki memur alımlarında yaş kriteri, Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen hükümler doğrultusunda belirlenecek.

35 YAŞ SINIRI KALKTI MI?

Adalet Bakanlığına memur alımında 35 yaş sınırı kalktı. Yeni düzenleme, “Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” başlığı altında Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yapılan değişiklikle birlikte sadece yaş şartı değil, aynı zamanda sınav süreçlerinden yer değiştirme esaslarına kadar birçok önemli alanda yapısal dönüşüm hayata geçirildi.

35 yaş sınırı kalktı mı? Adalet Bakanlığına memur alımında 35 yaş sınırı - 1. Resim

YÖNETMELİK DEĞİŞTİ, YAŞTA YENİ DÖNEM BAŞLADI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, personel politikalarında daha objektif, adil ve çağdaş bir yapı kurmayı hedeflediklerini belirtti.

Bakan Tunç, memur adaylarının uzun süredir eleştirdiği 35 yaş sınırının kaldırıldığını açıkladı. Alınan yeni kararla bakanlık personel alımlarında artık 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun yaş düzenlemeleri esas alınacak. Böylece daha önce yaştan dolayı başvuru yapamayan birçok aday, bundan sonraki alım süreçlerinde başvuru hakkı elde edecek.

35 yaş sınırı kalktı mı? Adalet Bakanlığına memur alımında 35 yaş sınırı - 2. Resim

KADRO YELPAZESİ GENİŞLEDİ, YENİ GÖREV ALANLARI TANIMLANDI

Yeni yönetmelikle birlikte Adalet Bakanlığı’na alınacak personel kadrolarına da güncellemeler geldi. Bakan Tunç, fizyoterapist ve işaret dili tercümanı gibi yeni görev alanlarının eklendiğini ve bu kadrolar için özel şartların belirlendiğini duyurdu

Zabıt katibi pozisyonu için yapılan düzenlemeler de dikkat çekti. Uygulama sınavlarında yapılan yenilemelerle adayların anlam bütünlüğünü daha rahat sağlayabilecekleri yeni bir sistem devreye alındı.

35 yaş sınırı kalktı mı? Adalet Bakanlığına memur alımında 35 yaş sınırı - 3. Resim

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE YAŞTA ESNEKLİK GETİRİLDİ

Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan koruma ve güvenlik personeli için de önemli bir yaş düzenlemesi gerçekleştirildi. Daha önce bu kadrolara başvuruda bulunmak isteyen adaylar için geçerli olan 30 yaş sınırı kaldırıldı. Ayrıca boy ve kilo şartlarında da güncellemeye gidilerek başvuru sürecinin daha kapsayıcı hale getirilmesi sağlandı.

35 yaş sınırı kalktı mı? Adalet Bakanlığına memur alımında 35 yaş sınırı - 4. Resim

KPSS PUANLARI YENİDEN YORUMLANIYOR

Yönetmelikle birlikte KPSS puan türlerinin değerlendirilmesine dair uygulamalarda da yenilik yapıldı. Artık ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki puanlar birbirinden bağımsız olarak ele alınacak.

Farklı eğitim seviyelerindeki adayların puanları arasında karşılaştırma yapılmayacak, böylece her aday kendi düzeyinde değerlendirilecek.

35 yaş sınırı kalktı mı? Adalet Bakanlığına memur alımında 35 yaş sınırı - 5. Resim

İLGİLİ ALAN MEZUNLARINA KONTENJAN AVANTAJI

Yeni dönemde zabıt katibi, mübaşir, cezaevi katibi ile infaz ve koruma memuru gibi kadrolarda, ilgili alanlardan mezun olan adaylara kontenjan önceliği tanınacak. Bu sayede, adalet teşkilatına alınacak personelin görev tanımlarına daha uygun profillerden seçilmesi hedefleniyor.

35 yaş sınırı kalktı mı? Adalet Bakanlığına memur alımında 35 yaş sınırı - 6. Resim

ROTASYON KURALLARI GÜNCELLENDİ, YER DEĞİŞTİRMEYE YENİ DÜZEN

Zorunlu atamaya tabi olan kadrolar için uygulanması planlanan ancak hayata geçirilmeyen rotasyon hükümleri yürürlükten kaldırıldı. Bunun yerine personelin isteğe bağlı olarak yer değiştirme taleplerinin yılda en az bir kez toplanacağı bildirildi.

35 yaş sınırı kalktı mı? Adalet Bakanlığına memur alımında 35 yaş sınırı - 7. Resim

TUNÇ: “ŞEFFAF, ADİL VE ÇAĞDAŞ BİR PERSONEL POLİTİKASI HEDEFLİYORUZ”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yönetmelik değişikliğiyle birlikte memur alım süreçlerinde daha şeffaf, daha eşitlikçi ve çağın ihtiyaçlarına uygun bir personel politikası uygulamayı amaçladıklarını vurguladı.

BakanTunç “Kadro planlamasından sınav sistemine, görevde yükselmeden yer değiştirme esaslarına kadar tüm adımları yeniden ele aldık. Adalet hizmetlerinin sürdürülebilirliği için nitelikli insan kaynağı şart” ifadelerini kullandı.

35 yaş sınırı kalktı mı? Adalet Bakanlığına memur alımında 35 yaş sınırı - 8. Resim

YENİ DÖNEM BAŞLADI

Yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte, başvuru koşulları da resmen değişmiş oldu. 35 yaş sınırının kaldırılması, memur olmak isteyen binlerce aday için yeni bir umut kapısı açtı.

Adalet Bakanlığı’nın gerçekleştireceği yeni alımların bu çerçevede nasıl şekilleneceği, önümüzdeki günlerde açıklanacak başvuru kılavuzlarıyla netleşecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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