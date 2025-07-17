6284 sayılı yasa uyarınca şiddet mağdurları için birçok koruyucu ve önleyici tedbir alınıyor. Peki, 6284 sayılı kanun nedir, maddeleri neler, erkeklere uygulanabilir mi?

6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” şiddet mağdurlarını korumayı amaçlayan bir yasadır.

2012 yılında yürürlüğe giren kanun; fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddetle mücadele etmek, mağdura destek sağlamak ve faile yaptırım uygulamak amacıyla düzenlenmiştir. 6284 sayılı kanun maddeleri; kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve aile içi şiddet mağduru tüm bireyler için koruma sağlar.

Kanunun 5/1-b maddesi, şiddet uygulayan kişinin mağdurun ikametgahına, okuluna ya da iş yerine yaklaşmasının yasaklanmasını içerir. Mahkeme tarafından verilen bu tedbir kararı sayesinde mağdurun güvenliği sağlanır ve failin belirlenen mesafeyi ihlali durumunda hukuki yaptırımlar devreye girer.

6284 sayılı kanun 5/1-b maddesi;

Hâkim tarafından verilecek önleyici tedbir kararları

MADDE 5 – (1) Şiddet uygulayanlarla ilgili olarak aşağıdaki önleyici tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere hâkim tarafından karar verilebilir:

a) Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması.

b) Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi.

c) Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması.

ç) Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması.

d) Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması.

e) Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi.

f) Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi.

g) Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi.

ğ) Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi.

h) Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanması.

ı) Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması.