Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 65 yaş aylığına zam gelecek mi? Yaşlılık maaş zammında son durum yakından takip ediliyor

65 yaş aylığına zam gelecek mi? Yaşlılık maaş zammında son durum yakından takip ediliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
65 yaş aylığına zam gelecek mi? Yaşlılık maaş zammında son durum yakından takip ediliyor
Yaşlılık Maaşı, Enflasyon, Zam, Sosyal Güvenlik, Maaş Zamları, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Maddi açıdan hiçbir güvencesi olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara, devlet tarafından yaşlılık maaşı adıyla sosyal destek ödemesi sağlanmaktadır. 6 aylık enflasyon farkının açıklanmasına bir gün kala 65 yaş aylığına zam gelecek mi? sorusu gündeme geldi.

65 yaşını doldurmuş, kendisine kanunen bakmakla mükellef bulunmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birinden aylık almayan, nafaka bağlanmamış ve bağlanması mümkün olmayan kişiler yaşlılık maaşı almaktadır.

Devletin, maddi güvencesi bulunmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sağladığı 65 yaş aylığına (yaşlılık maaşı) yapılacak zam kamuoyunun gündemine geldi. 

65 yaş aylığına zam gelecek mi? Yaşlılık maaş zammında son durum yakından takip ediliyor - 1. Resim

65 YAŞ AYLIĞINA ZAM GELECEK Mİ?

Temmuz 2025 saat 10:00'da Haziran ayı enflasyonu açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon farkı belli olacak. 

Enflasyon farkının açıklanmasıyla beraber 65 yaş aylığına da zam gelecektir. Memur maaşlarına zam yapılmasının ardından 65 yaş aylığına da memur maaş zammı oranında artış yapılacaktır.

65 yaş aylığına zam gelecek mi? Yaşlılık maaş zammında son durum yakından takip ediliyor - 2. Resim

65 YAŞ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

65 yaş aylığı zammı Haziran ayı enflasyonu açıklandıktan sonra 6 aylık enflasyon farkına göre şekillenecektir.

Memura yüzde 15,84 oranında zam yapılması halinde, 65 yaş aylığı 4.662 TL’den 5.400 TL’ye çıkacaktır. Ancak kesin zam oranı şu an için belli değildir.

3 Temmuz Perşembe günü enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra 65 yaş aylığı zammının ne kadar olacağı netleşecek.

65 yaş aylığına zam gelecek mi? Yaşlılık maaş zammında son durum yakından takip ediliyor - 3. Resim

YAŞLI MAAŞI AYIN KAÇINDA ÖDENİYOR?

Yaşlılık maaşında ödemeler kişinin doğum yılının son rakamına göre yapılmaktadır.

Doğum yılının son rakamı: 0 ve 5 olanlar 5'inde, 1 ve 6 olanlar 6'sında, 2 ve 7 olanlar 7'sinde, 3 ve 8 olanlar 8'inde ve 4 ve 9 olanlara 9'unda ödeme yapılır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Tiryakilere kötü haber! Rakam belli oldu, sigaraya büyük zam geliyorFenerbahçe'de yeni sözleşme sürprizi! Görüşme odasına çağrılan ilk isim Oosterwolde
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Evde bakım maaşına zam gelecek mi, ne kadar olacak? Evde bakım ücreti zammında son gelişmeler - HaberlerEvde bakım maaşına zam gelecek mi, ne kadar olacak? Evde bakım ücreti zammında son gelişmelerDoğalgaza zam mı geldi? EPDK'dan konut ve sanayide kullanılan gaz kararı gündeme geldi - HaberlerDoğalgaza zam mı geldi? EPDK'dan konut ve sanayide kullanılan gaz kararı gündeme geldiTUS 1. dönem ek yerleştirme kontenjanları! Ek tercihler nasıl yapılır? - HaberlerTUS 1. dönem ek yerleştirme kontenjanları! Ek tercihler nasıl yapılır?Bu akşam maç var mı, saat kaçta? 2 Temmuz 2025 Çarşamba maç programı belli oldu - HaberlerBu akşam maç var mı, saat kaçta? 2 Temmuz 2025 Çarşamba maç programı belli olduAdli tatil ne zaman? Tatil sürecinde görülen davalar gündemde - HaberlerAdli tatil ne zaman? Tatil sürecinde görülen davalar gündemdeHaziran ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Gözler TÜİK'e çevrildi - HaberlerHaziran ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Gözler TÜİK'e çevrildi
Sonraki Haber Yükleniyor...