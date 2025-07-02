65 yaş aylığına zam gelecek mi? Yaşlılık maaş zammında son durum yakından takip ediliyor

Maddi açıdan hiçbir güvencesi olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara, devlet tarafından yaşlılık maaşı adıyla sosyal destek ödemesi sağlanmaktadır. 6 aylık enflasyon farkının açıklanmasına bir gün kala 65 yaş aylığına zam gelecek mi? sorusu gündeme geldi.

65 yaşını doldurmuş, kendisine kanunen bakmakla mükellef bulunmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birinden aylık almayan, nafaka bağlanmamış ve bağlanması mümkün olmayan kişiler yaşlılık maaşı almaktadır.

Devletin, maddi güvencesi bulunmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sağladığı 65 yaş aylığına (yaşlılık maaşı) yapılacak zam kamuoyunun gündemine geldi.

65 YAŞ AYLIĞINA ZAM GELECEK Mİ?

Temmuz 2025 saat 10:00'da Haziran ayı enflasyonu açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon farkı belli olacak.

Enflasyon farkının açıklanmasıyla beraber 65 yaş aylığına da zam gelecektir. Memur maaşlarına zam yapılmasının ardından 65 yaş aylığına da memur maaş zammı oranında artış yapılacaktır.

65 YAŞ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

65 yaş aylığı zammı Haziran ayı enflasyonu açıklandıktan sonra 6 aylık enflasyon farkına göre şekillenecektir.

Memura yüzde 15,84 oranında zam yapılması halinde, 65 yaş aylığı 4.662 TL’den 5.400 TL’ye çıkacaktır. Ancak kesin zam oranı şu an için belli değildir.

3 Temmuz Perşembe günü enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra 65 yaş aylığı zammının ne kadar olacağı netleşecek.

YAŞLI MAAŞI AYIN KAÇINDA ÖDENİYOR?

Yaşlılık maaşında ödemeler kişinin doğum yılının son rakamına göre yapılmaktadır.

Doğum yılının son rakamı: 0 ve 5 olanlar 5'inde, 1 ve 6 olanlar 6'sında, 2 ve 7 olanlar 7'sinde, 3 ve 8 olanlar 8'inde ve 4 ve 9 olanlara 9'unda ödeme yapılır.