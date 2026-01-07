Ankara'nın birçok ilçesinde bugün yaşanan planlı elektrik kesintileri, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Çankaya başta olmak üzere Yenimahalle, Etimesgut, Mamak gibi nüfusun yoğun olduğu bölgelerde yaşayan vayandaşlar "Elektrikler saat kaçta gelecek?" sorusunu gündeme getirdi.

Başkent Ankara'da bugün yaşanan elektrik kesintileri vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Başkent EDAŞ tarafından yürütülen şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde enerji kesintisi yaşanıyor. Ankaralılar tarafından yakından takip ediliyor. İşte Ankara elektrik kesintisiyle ilgili son durum....

7-8 OCAK ANKARA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (Başkent EDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ankara genelindeki kesintilerin büyük bir çoğunluğu şebeke iyileştirme ve çalışmaları kapsamından kaynaklanmaktadır. Kesinti bilgilerini ve elektriğin ne zamna geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, Başkent EDAŞ'ın adres bazlı elektrik kesintisi sorgulama sistemi üzerinden ilçe, mahalle ve sokak bilgilerini girerek güncek durumu anlık olarak takip ediliyor.

7-8 Ocak Ankarada elektrikler ne zaman gelecek? Başkent EDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı

