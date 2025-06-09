9 Haziran 2025 Pazartesi Avrupa'da futbol heyecanı devam ediyor! Bugün maç var mı?

9 Haziran 2025 Pazartesi günü maçlar araştırılmaya başlandı. Bu akşam UEFA Uluslar Ligi maçları oynanacağı için heyecen oldukça yüksek. Kritik karşılaşmaları izlemek isteyenler başlangıç saatleri ve canlı olarak yayınlanacağı kanalları araştırmaya başladı.

9 Haziran Pazartesi bugün hangi maçların olduğu arama motorlarında sorgulatılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok müsabakalar oluyor.

Bugünkü karşılaşmaları takip etmek isteyenler hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesindeki karşılaşmalar hangi kanallarda izleyebileceği merak ediyor. 9 Haziran Pazartesi günü 2026 Dünya Kupası eleme maçları geceye damga vuracak.

9 HAZİRAN 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

9 Haziran Pazartesi günü Dünya Kupası 2026 eleme maçları oynanacak. Bu akşam İtalya-Moldova, Estonya-Norveç, Kazakistan-Kuzey Makedonya, Belçika-Galler, Hırvatistan-Çekya ve Faroe Adaları-Cebelitarık karşılaşmaları olacak.

Dünya Kupası 2026 Elemeler - Avrupa Elemeleri Grup I

21.45 İtalya-Moldova (EXXEN)

21.45 Estonya-Norveç (EXXEN)

Dünya Kupası 2026 Elemeler - Avrupa Elemeleri Grup J

17.00 Kazakistan-Kuzey Makedonya (EXXEN ve TV8,5)

21.45 Belçika-Galler (EXXEN ve TV8.5)

Dünya Kupası 2026 Elemeler - Avrupa Elemeleri Grup L

21.45 Hırvatistan-Çekya (EXXEN)

21.45 Faroe Adaları-Cebelitarık (EXXEN)

İzlanda 1. Ligi

17:00 Grindavik-HK Kopavogs

19:00 Leiknir R.-Volsungur

19:00 Thor Akureyri-IR Reykjavik

20:00 Fjolnir-Selfoss

22:15 Throttur Reykjavik-Njardvik

22:15 Keflavik-Fylkir

Norveç 2. Ligi

15:30 Eik-Tonsberg-Traeff

17:00 Notodden-Brann 2

İsveç 1. Ligi

20:30 Nordic United FC-Karlbergs BK