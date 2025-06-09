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Kazakistan - Kuzey Makedonya maçı nerede izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu canlı yayın şifresiz!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kazakistan - Kuzey Makedonya maçı nerede izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu canlı yayın şifresiz!
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2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu’nda heyecan verici bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Grubun güçlü takımlarından Kazakistan, Astana Arena’da namağlup unvanını korumaya çalışan Kuzey Makedonya’yı ağırlayacak. Kazakistan - Kuzey Makedonya maçı nerede izlenir, hangi kanalda, saat kaçta başkayacak soruları ise gündemde yerini aldı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri yoluna iddialı şekilde devam etmek isteyen her iki ekip de bugünkü büyük mücadeleye hazırlıklarını sürdürüyor. Ev sahibi ekip taraftar desteğini arkasına alarak grupta avantaj elde etmeyi hedeflerken, konuk ekip Kuzey Makedonya ise deplasmanda alacağı muhtemel galibiyetin peşinde.

Kazakistan - Kuzey Makedonya maçı nerede izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu canlı yayın şifresiz! - 1. Resim

KAZAKİSTAN - KUZEY MAKEDONYA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu’nun dikkat çeken maçlarından biri olan Kazakistan - Kuzey Makedonya karşılaşması futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadelelerden oldu.

Kazakistan'ın ev sahipliğinde oynanacak olan bugünkü zorlu mücadele, hem dijital hem de televizyon ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Kazakistan - Kuzey Makedonya maçını takip etmek isteyen izleyiciler maçı Exxen platformundan çevrim içi olarak izleyebilecek. Ayrıca karşılaşma TV 8,5 kanalından da şifresiz ve canlı olarak ekranlara gelecek.

Kazakistan - Kuzey Makedonya maçı nerede izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu canlı yayın şifresiz! - 2. Resim

KAZAKİSTAN - KUZEY MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Elemelerde gruptaki dengeleri doğrudan etkileme potansiyelindeki Kazakistan - Kuzey Makedonya maçı 9 Haziran Pazartesi günü oynanacak. Heyecan dolu mücadele Kazakistan’ın başkenti Astana’daki Astana Arena’da gerçekleştirilecek.

Bugünkü Kazakistan - Kuzey Makedonya maçı saat 17.00'de başlayacak. Hem gruptaki sıralamayı hem de takımların gelecekteki hedeflerini etkileyecek mücadele merakla bekleniyor.

Kazakistan - Kuzey Makedonya maçı nerede izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu canlı yayın şifresiz! - 3. Resim

KAZAKİSTAN - KUZEY MAKEDONYA MUHTEMEL İLK 11

Kazakistan: Aleksandr Zarutskiy, Maksim Bystrov, Alibek Kasym, Nuraly Alip, Elkhan Astanov, Askhat Tagybergen, Georgy Zhukov, Yan Vorogovskiy, Islam Chesnokov, Dmitry Satpayev, Maksat Samorodov

Kuzey Makedonya: Stole Dimitrievski, Bojan Ilievski, Visar Musliu, Gjoko Zajkov, Ezgjan Alioski, Jani Atanasov, Aleksandar Stojchevski, Todor Kostadinov, Enis Bardhi, Eljif Elmas, Bojan Miovski

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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