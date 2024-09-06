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Adaylar ek tercihlerde puanın üstü tercih yapabilecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Adaylar ek tercihlerde puanın üstü tercih yapabilecek
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

YKS ek tercihlerde puanın üstü tercih yapılabiliyor. Tüm adaylar ek tercih döneminde kendi sıralama ve puanlarına göre daha alt veya üst puana sahip bölüm tercihlerini yazma hakkına sahip olacak.

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) süreci sona ererken, yerleşemeyen adaylar için ek tercih fırsatı kapıda.

Üniversitelerde boş kalan kontenjanlar belirlendi ve adaylar 6-11 Eylül tarihleri arasında ek tercihler için başvurularını yapabilecek.

Adaylar ek tercihlerde puanın üstü tercih yapabilecek - 1. Resim

EK TERCİHLERDE PUANIN ÜSTÜ TERCİH YAPILABİLİR Mİ?

Ek tercih döneminde en çok merak edilen sorulardan biri, adayların puanlarının üstündeki bölümleri tercih edip edemeyecekleri. İlk yerleştirme sürecinde başarı sırası göz önüne alınırken, ek tercihlerde puanlar ön planda olacak.

Yani bir bölümün kontenjanı dolduğu için taban puanı oluşmuşsa, o bölümü tercih edebilmek için adayın ilgili puan türünde, o taban puanın eşitinde ya da üzerinde bir puana sahip olması gerekecek.

Adaylar ek tercihlerde puanın üstü tercih yapabilecek - 2. Resim

Örnek olarak; Eğer bir bölüm 360 puanla kapandıysa, adayın en az 360 veya daha yüksek bir puana sahip olması şartıyla tercih yapma hakkı bulunacak. Tercih sürecinde sistem, yüksek puana sahip adaylara öncelik tanıyacak.

Adaylar dilerlerse puanlarının üzerinde olan bir bölümü tercihlerine yazabilir ancak bu sisteme göre tercihin yerleşme ihtimali oldukça düşüktür.

Adaylar ek tercihlerde puanın üstü tercih yapabilecek - 3. Resim

KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?

İlk yerleştirmede herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar için ikinci bir şans anlamına gelen ek tercihler, 2024 yılında da önemli bir fırsat sunuyor.

Adaylar 6 Eylül’den itibaren başlayacak bu süreçte, ÖSYM tarafından açıklanan “Ek Tercih Kılavuzu”na göre tercihlerini yapacak.

Özellikle başarı sıralamasına göre yerleşemeyen ve boş kalan kontenjanlar nedeniyle yerleşemeyen adaylar için bu dönem kritik bir rol oynuyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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