Akhisar, Alaşehir, Demirci elektrik kesintisi sorgulama: 1- 2 Temmuz 2025 Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrikler kesilecek?

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 3 gündür orman yangını devam ederken bölgede yaşanabilecek planlı elektrik kesintisi araştırılmaya başladı. GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan duyuruya göre, 1-2 Temmuz 2025 tarihlerinde Manisa'nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı bakım veya iyileştirme çalışmaları sebebiyle elektrik kesintileri uygulanacaktır.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan duyurulara göre, 1 Temmuz Salı ve 2 Temmuz Çarşamba günü Manisa'nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı bakım veya iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri uygulanacak.

Bu durum, vatandaşların günlük planlarını etkileyebileceği için Manisa elektrik kesintilerini sorgulaması önemlidir. Peki, 1- 2 Temmuz 2025 Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrikler kesilecek? İşte Manisa'daki kesinleşen elektrik kesintisi bilgileri...

1- 2 TEMMUZ 2025 MANİSA'NIN HANGİ İLÇELERİNDE ELEKTRİKLER KESİLECEK?

1 Temmuz Salı ve 2 Temmuz Çarşamba günü Manisa'nın Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Selendi, Soma Şehzadeler, Turgutlu ve Yunusemre ilçelerinin bazı mahallerinde planlı elektrik kesintisi yanacaktır.

AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

ALAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

DEMİRCİ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

Gediz Elektrik Manisa’nın şu ilçelerinde elektrik kesintisi yaşacağını duyurdu;