Aksa temettü 2025 ne zaman? Aksa Akrilik temettü tarihi açıklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Mayıs 2025 10:30 - Güncelleme: 21 Mayıs 2025 10:30 - Güncelleme:

Aksa Akrilik 2025 yılı için temettü dağıtım kararını yatırımcılarla paylaştı. Her yıl düzenli kar payı ödemesiyle dikkat çeken şirket bu yıl da yatırımcısının yüzünü güldürecek bir dağıtım planı açıkladı. Temettü tarihinden ödeme tutarına, geçmiş yıllardaki performanstan temettü verimine kadar merak edilen tüm detaylar netleşti. Aksa temettü 2025 ne zaman, temettü ödemesi hesaplara ne zaman yatacak merakla araştırılıyor.

AKSA TEMETTÜ 2025 NE ZAMAN? Aksa Akrilik 2025 yılı temettü ödemesi 21 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre temettüden yararlanmak isteyen yatırımcıların 20 Mayıs 2025 tarihli kapanışa kadar AKSA hisselerine sahip olmaları gerekiyordu. Bu tarihten sonra pay alan yatırımcılar temettü hakkından faydalanamayacak. Ödemelerin borsa hesaplarına yansıması ise 23 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleşecek. İlgili Haber Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu! 7 kişi yakayı ele verdi YATIRIMCILAR HİSSE BAŞINA NE KADAR TEMETTÜ ALACAK? Açıklanan karara göre Aksa Akrilik 2025 yılında hisse başına brüt 0,48 TL, net 0,408 TL nakit temettü dağıtımı yapacak. Ayrıca toplamda yaklaşık 1,585 milyar TL nakit temettü ödenecek. Ödemeyle birlikte şirketin temettü verimi yaklaşık %3,96 olarak hesaplandı. Şirket, 2024 yılına ilişkin finansal tablolarını değerlendirdikten sonra 2025 yılı için temettü kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı. Yönetim Kurulu tarafından alınan karar, olağan genel kurul toplantısında yatırımcıların onayına sunularak resmi hale geldi. İlgili Haber DOAS ne zaman temettü verecek, temettü hesaba ne zaman yatar? Doğuş Otomotiv temettü tarihi AKSA TEMETTÜ GEÇMİŞİ Aksa Akrilik'in son 10 yıldaki temettü verimi ortalaması %7,21 seviyesinde gerçekleşti. 2024 yılında hisse başına net 4,50 TL temettü ödemesi yapan şirket %5,04 gibi güçlü bir verim oranı sundu. 2025 yılı temettü ödemesi öncesinde bazı aracı kurumlar da şirketin dağıtacağı tutara dair öngörülerde bulunmuştu. Uzmanlar hisse başına 0,29 TL, Ak Yatırım ise 0,455 TL temettü öngörüsünde bulunmuştu. Şirketin bu yılki fiili dağıtım tutarı tahminlerin üzerinde gerçekleşti. İlgili Haber Temettü Takvimi 20-27 Mayıs: Bu hafta temettü verecek şirketler belli oldu!

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan