Altay Bayındır ilk 11'de mi? Tottenham - Manchester United muhtemel ilk 11 belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde dev finale saatler kala gözler Bilbao’ya çevrildi. Avrupa sahnesinde sezonun en büyük maçlarından birine sahne olacak olan finalde İngiltere temsilcileri Tottenham ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Avrupa kupası hasretiyle yanıp tutuşan iki kulüp için de bu akşamki karşılaşma sezonun en kritik anı olacak. Final mücadelesi öncesinde Altay Bayındır ilk 11'de mi, Tottenham - Manchester United hangi kanalda, şifresiz mi izlenecek merakla araştırılıyor.

ALTAY BAYINDIR İLK 11’DE Mİ?

UEFA Avrupa Ligi finali öncesi en çok konuşulan konulardan biri, Manchester United'ın milli kalecisi Altay Bayındır’ın ilk 11’de sahaya çıkıp çıkmayacağı oldu. Ruben Amorim’in teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından daha fazla süre almaya başlayan Altay, sezonun kritik dönemlerinde gösterdiği performansla dikkat çekmişti.

Amorim’in ise finalde kaleyi kime teslim edeceği henüz kesinleşmiş değil. Takımın birinci kalecisi olarak görülen Onana’nın kritik maçta sahada olması bekleniyor. Bu nedenle Altay Bayındır’ın yedek kulübesinde yer alma ihtimali yüksek.

TOTTENHAM - MANCHESTER UNITED MAÇI CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonlarından biri olan UEFA Avrupa Ligi’nde final heyecanı Türkiye’den de yakından takip ediliyor.

Tottenham - Manchester United maçı Tabii platformu üzerinden çevrim içi olarak takip edilebileceği gibi TRT 1 ekranlarından da şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

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TOTTENHAM - MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?

Tottenham - Manchester United maçı final müsabakası 21 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak. Mücadeleye ev sahipliği yapacak olan San Mames Stadyumu tarihi atmosferiyle UEFA Avrupa Ligi finaline tanıklık edecek.

TOTTENHAM - MANCHESTER UNITED MUHTEMEL İLK 11 MAÇ KADROSU

Tottenham: Guglielmo Vicario, Pedro Porro, Cristian Romero, Micky van de Ven, Destiny Udogie, Pape Matar Sarr, Yves Bissouma, Rodrigo Bentancur, Brennan Johnson, Dominic Solanke, Heung-Min Son

Manchester United: André Onana, Leny Yoro, Harry Maguire, Victor Lindelöf, Noussair Mazraoui, Manuel Ugarte, Casemiro, Patrick Dorgu, Amad Diallo, Bruno Fernandes, Rasmus Højlund