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Altın fiyatları 7 Temmuz: Altın düşecek mi, gram altın kaç tl oldu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Altın piyasası yeni haftaya dalgalı bir başlangıç yaparken, yatırımcılar 7 Temmuz 2025 Pazartesi günü itibarıyla güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Geçtiğimiz haftayı 4.278 TL civarında tamamlayan gram altın, haftanın ilk işlem gününde aşağı yönlü hareket ederek yatırımcılarda tedirginliğe neden oldu. Altın düşecek mi, gram altın kaç tl oldu, altın fiyatları yükselecek mi gibi sorular ise yeniden gündemde yerini aldı.

Serbest piyasada gram altının 4.248 TL seviyelerine gerilemesiyle birlikte, "Altın düşecek mi?" sorusu gündeme geldi. Peki önümüzdeki süreçte, altın düşecek mi, gram altın kaç tl olur, altın fiyatları yükselecek mi?

Altın fiyatları 7 Temmuz: Altın düşecek mi, gram altın kaç tl oldu? - 1. Resim

ALTIN DÜŞECEK Mİ?

Altın piyasasında 7 Temmuz 2025 itibarıyla dalgalı bir seyir devam ediyor. Gram altın geçtiğimiz haftayı değer kaybıyla kapatmasının ardından yeni haftanın ilk gününde de aşağı yönlü hareket etti.

Küresel piyasalardaki belirsizlikler, ABD’nin gümrük vergileri politikası ve artan jeopolitik riskler, altın üzerinde satış baskısı oluşturuyor. Uzmanlar kısa vadede fiyatlarda volatilitenin süreceğini belirtirken, jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının faiz kararlarının altın fiyatlarının seyrini belirleyeceğini ifade ediyor. 

Altın fiyatları 7 Temmuz: Altın düşecek mi, gram altın kaç tl oldu? - 2. Resim

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Serbest piyasada gram altın 7 Temmuz sabahı alış fiyatı 4.248 TL’den işlem görüyor. Günlük kayıp yüzde 0,60 seviyesinde.

Altın fiyatları 7 Temmuz: Altın düşecek mi, gram altın kaç tl oldu? - 3. Resim

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

7 Temmuz 2025 günü çeyrek altının alış fiyatı 6.899 TL, satış fiyatı 6.955 TL olarak kaydedildi. Son dönemdeki fiyat dalgalanmaları nedeniyle yatırımcılar, çeyrek altın fiyatlarını düzenli olarak takip ediyor.

Altın fiyatları 7 Temmuz: Altın düşecek mi, gram altın kaç tl oldu? - 4. Resim

YARIM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Yarım altın alış fiyatı 13.798 TL’den, satış için ise 13.912 TL'den işlem görüyor.

Altın fiyatları 7 Temmuz: Altın düşecek mi, gram altın kaç tl oldu? - 5. Resim

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 7 Temmuz’da alışta 27.227 TL, satışta 27.758 TL'den işlem görmekte. 

Altın fiyatları 7 Temmuz: Altın düşecek mi, gram altın kaç tl oldu? - 6. Resim

7 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI

Altın/Ons: Alış 3.308,76 – Satış 3.309,11 TL

22 Ayar Bilezik (Gram): Alış 3.856,19 – Satış 3.881,20 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 27.514,00 – Satış 27.699,00 TL

Reşat Altını: Alış 27.546,47 – Satış 27.731,95 TL

Kulplu Reşat Altını: Alış 27.548,69 – Satış 27.734,20 TL

14 Ayar Bilezik (Gram): Alış 2.310,12 – Satış 3.263,27 TL

18 Ayar Altın (Gram): Alış 3.101,33 – Satış 3.101,68 TL

Ata Altın: Alış 28.078,60 – Satış 28.780,03 TL

Gremse Altın: Alış 68.069,34 – Satış 69.608,51 TL

Kapalıçarşı Ziynet 2.5: Alış 68.069,34 – Satış 69.140,19 TL

Kapalıçarşı Beşli Altın: Alış 137.840,42 – Satış 140.494,23 TL

Has Altın: Alış 4.227,15 – Satış 4.227,64 TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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