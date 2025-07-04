Gram altında ralli sürecek mi? İslam Memiş 3. dalgayı kaçıranlar için tüyoyu verdi

Piyasaların en güvenilir yatırım aracı altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. İsrail-İran savaşı ve Gazze’de ateşkesin sağlanmasıyla frene bassa da gram altın haftayı yüzde 1,66 primle 4.270 TL’den kapattı. Altın fiyatlarında rallinin sürüp sürmeyeceği konusu merak ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, canlı yayında rekor için rakam verdi.

Altın piyasası küresel ekonomideki dalgalanmalar ve Türkiye’deki iç gelişmeler ile seyrine devam ediyor. Jeopolitik risklerle rekor üstüne rekor kıran altın özellikle, güvenilir liman arayan yatırımcıların odak noktasında yer alıyor. Altın fiyatlarında rallinin devam edip etmeyeceğini merak eden yatırımcılar için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken açıklamalar geldi.

TGRT Haber canlı yayınında konuşan İslam Memiş, gram altın için rekor tahminde bulundu.

ALTINDA 3. DALIŞ DÖNEMİ BİTTİ Mİ?

Nisan ayında panik ve korkuyla alım yapılmaması konusunda uyarılarda bulunduğunu hatırlatan İslam Memiş, "Haziran ayında İran-İsrail savaşı nedeniyle ons altın ve gram altında yeni rekorlar gördük. Ons 3450 dolara, gram altın ise 4447 TL seviyesine kadar yükseldi. Ama bu savaşa rağmen fiyatlarda bir gerileme vardı. Buna 3. dalış dedik. Yatırımcısına iki kez alım fırsatı verdi" dedi.

RALLİ SÜRECEK Mİ?

Alım fırsatını değerlendirenlerin iyi bir karar verdiğini söyleyen Memiş, "Kasım ayına kadar yükseliş trendi sürecek.. 4195 TL'den haftaya başlayan gram altın bugün 4290 TL'den satılıyor. Gram altın bir haftada 100 TL kazandırdı. Önümüzdeki hafta Trump'ın Orta Doğu için önemli bir açıklaması olacak. Barış mı savaş mı olacak? Barış müjdesi alırsak altın tarafında bir gerileme görürüz. Ama savaşın devamını konuşursak altın yükselişini sürdürür. Kasım ayına kadar gram altında 4500 TL'ye ons altında 3500 dolar hedef konumunda." ifadelerini kullandı.

ALTINDA 3. DALIŞI KAÇIRAN NE YAPACAK?

İslam Memiş, altında 3. dalışı kaçıran yatırımcılar için alım fırsatını da açıkladı. Memiş, "Altını olanlar nakite ihtiyacı yoksa beklemeye devam etmeli. Alım fırsatı kollayanla için cevap yüzde 50 yüzde 50. Trump'ın açıklamalarına bağlı. Bunun için de pozisyonunuzun yüzde 50 yüzde 50 olması lazım. Yüzde 50 alım yapıp bekleyebilirsiniz." diye konuştu.