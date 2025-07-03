Döviz ve altın hırsızlarına nefes kesen operasyon! Sivas'ta sıcak saatler yaşandı

Kaynak: Anadolu Ajansı 3 Temmuz 2025 21:22 - Güncelleme: 3 Temmuz 2025 21:25 - Güncelleme:

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Sivas'ta, döviz ve altın hırsızlıkları artınca, polisten nefes kesen bir operasyon geldi. Olayla ilgili yakalanan 4 şüpheliden 3'ü hakkında adli işlem başlatılırken 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas'ta döviz ve altın hırsızlarına yönelik nefes kesen bir operasyon gerçekleştirildi. Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, Gemerek ve Şarkışla İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT timleri, Gemerek ilçesinde yapılan döviz ve altın hırsızlığı üzerine operasyon düzenledi. ÇOK SAYIDA MUTELİF EŞYAYA EL KONULDU Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 otomobil, 3 motosiklet, çok sayıda altın, döviz, telefon ve muhtelif eşyalara el konuldu. İlgili Haber Yolda yürürken sinsice yaklaştı! Telefonu çalıp kayıplara karıştı Bir sandalyeye göz diken vicdan! Enes şimdi sokakta emekliyor... Olayla ilgili yakalanan 4 şüpheliden 3'ü hakkında adli işlem başlatılırken 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş