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Döviz ve altın hırsızlarına nefes kesen operasyon! Sivas'ta sıcak saatler yaşandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Döviz ve altın hırsızlarına nefes kesen operasyon! Sivas&#039;ta sıcak saatler yaşandı
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3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sivas'ta, döviz ve altın hırsızlıkları artınca, polisten nefes kesen bir operasyon geldi. Olayla ilgili yakalanan 4 şüpheliden 3'ü hakkında adli işlem başlatılırken 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas'ta döviz ve altın hırsızlarına yönelik nefes kesen bir operasyon gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, Gemerek ve Şarkışla İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT timleri, Gemerek ilçesinde yapılan döviz ve altın hırsızlığı üzerine operasyon düzenledi.

Döviz ve altın hırsızlarına nefes kesen operasyon! Sivas'ta sıcak saatler yaşandı - 1. Resim

ÇOK SAYIDA MUTELİF EŞYAYA EL KONULDU

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 otomobil, 3 motosiklet, çok sayıda altın, döviz, telefon ve muhtelif eşyalara el konuldu.

Olayla ilgili yakalanan 4 şüpheliden 3'ü hakkında adli işlem başlatılırken 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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