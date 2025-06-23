Altın yükselecek mi, düşecek mi, altın kaç TL? Güncel tam, çeyrek, gram altın fiyatları

ABD’nin İsrail-İran hattına müdahil olması piyasalarda risk iştahını azaltarak yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirdi. Yaşanan gelişmelerle birlikte altın yatırımcıların radarında tekrar önemli bir konuma yükseldi. Altın yükselecek mi, düşecek mi, altın kaç TL, tam, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar oldu soruları ise gündemin merkezinde yerini aldı.

Hafta başında gram altın 4.377 TL ile rekor seviyeye ulaştıktan sonra geri çekilme yaşarken güncel fiyatlar 4.293 TL civarında dengelendi.

ONS altın fiyatları da benzer bir hareketle 3.384 dolar seviyesinden işlem gördü, gün içinde ise en düşük 3.353 dolar, en yüksek ise 3.394 dolar aralığında seyretti. Şu anda ONS altın yaklaşık 3.364 dolar bandında işlem görüyor.

ALTIN YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?

Ortadoğu’da yaşanan jeopolitik gerilimler ve ABD’nin İsrail-İran çatışmasına doğrudan müdahalesi piyasalarda risk algısını artırdı ve yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirdi.

Yaşanan olaylar altın fiyatlarında yükseliş beklentilerini güçlendirdi.

Uzmanlar kısa vadede dalgalanmalar yaşansa bile altının orta ve uzun vadede yukarı yönlü bir seyir izleyebileceğini belirtiyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

23 Haziran 2025 itibarıyla çeyrek altın alış fiyatı 6.869,47 TL, satış fiyatı ise 7.020,70 TL seviyesinde bulunuyor. Geçtiğimiz hafta gözlenen fiyat dalgalanmalarının ardından, çeyrek altın fiyatları yatay bi seyir izliyor.

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın 23 Haziran günü alış fiyatı 4.293,42 TL, satış fiyatı ise 4.294,01 TL olarak kaydedildi. Geçen haftalarda gram altın rekor seviyelere ulaşmıştı ancak sonrasında hafif bir geri çekilme yaşandı.

Gram altındaki hareketlilik küresel ekonomik gelişmeler ve bölgesel risklere bağlı olarak devam ediyor.

Uzmanlar gram altının, güvenli liman görülmesi nedeniyle yatırımcılar tarafından tercih edilmeye devam edeceğini ve fiyatların önümüzdeki dönemde yükseliş eğiliminde olacağını tahmin ediyor.

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23 HAZİRAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram Altın: Alış 4.293,42 TL - Satış 4.294,01 TL

Çeyrek Altın: Alış 6.869,47 TL - Satış 7.020,70 TL

Yarım Altın: Alış 13.686,39 TL - Satış 14.031,04 TL

Tam Altın: Alış 28.121,00 TL - Satış 28.257,00 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 27.462,86 TL - Satış 27.980,95 TL

Ata Altın: Alış 28.609,01 TL - Satış 29.330,82 TL

Ons Altın: Alış 3.361,34 USD - Satış 3.361,99 USD

Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir, yalnızca uzman görüşleri bildirilmiştir.