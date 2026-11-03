Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım 2026 Salı günü gerçekleştirilen Kongre ara seçimlerinde milyonlarca seçmen, Temsilciler Meclisi ve Senatonun yeni üyelerini belirlemek için sandık başına gidiyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci görev döneminin ortasında yapılan seçimler, Washington'daki siyasi güç dengesinin yeniden şekillenmesi bakımından son derece kritik. Seçim süreci resmen başlarken dünyanın dört bir yanından kamuoyunca ''Amerika ara seçim sonuçları ne zaman açıklanır?'' sorusunun cevabı araştırılıyor.

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ABD ara seçim için sandıklar açıldı. Connecticut, Indiana, Kentucky, Maine, New Hampshire, New Jersey, New York ve Virginia'da Türkiye saatiyle 14.00'te başlayan oy verme süreci, gün boyunca diğer eyaletlerde de devam edecek. Seçimlerde Temsilciler Meclisinin 435 sandalyesinin tamamı ile Senatonun 35 sandalyesi için karar verilecek. Ayrıca 36 eyalette valilik yarışları ve çok sayıda yerel görev için de oy kullanılacak. Yaklaşık 210 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede erken oy kullananların sayısının 50 milyona ulaştığı tahmin ediliyor. Peki, Amerika ara seçim sonuçları ne zaman açıklanır?

Amerika ara seçim sonuçları ne zaman açıklanır? ABD ara seçim süreci başladı

AMERİKA ARA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılan ara seçimlerin ilk sonuçlarının, sandıkların kapanmasının ardından açıklanmaya başlaması bekleniyor. Ülke genelinde tek bir sandık kapanış saati bulunmadığı için eyaletlerin farklı zaman dilimlerinde yer alması ve seçim işlemlerinin yerel yönetimler tarafından yürütülmesi nedeniyle oy sayımı bölgelere göre farklı zamanlarda ilerliyor.

Amerika ara seçim sonuçları ne zaman açıklanır? ABD ara seçim süreci başladı

Doğu Yakası'ndaki bazı eyaletlerde sandıkların ABD yerel saatiyle 18.00 ile 20.00 arasında kapanması bekleniyor. Türkiye ile ABD arasındaki saat farkı dikkate alındığında, ilk resmi olmayan sonuçların 4 Kasım 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle yaklaşık 02.00-04.00 aralığında haber ajanslarına ve medya kuruluşlarına yansıyacağı tahmin ediliyor.

Amerika ara seçim sonuçları ne zaman açıklanır? ABD ara seçim süreci başladı

ABD SEÇİMLERİNDE DEMOKRATLAR MI, CUMHURİYETÇİLER Mİ ÖNDE?

Seçim öncesinde yayımlanan kamuoyu araştırmalarında Demokratların özellikle Temsilciler Meclisinde güçlü bir konumda olduğu görülüyor. RealClearPolitics tarafından derlenen anket ortalamalarında, Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin 227'sinin Demokratlara, 180'inin Cumhuriyetçilere gitmesi bekleniyor. Kalan 28 sandalye için ise iki parti arasındaki yarışın başa baş sürdüğü değerlendiriliyor.

Amerika ara seçim sonuçları ne zaman açıklanır? ABD ara seçim süreci başladı

Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elde etmek için en az 218 sandalyeye ulaşmak gerekiyor. Anketlerdeki tahminlerin gerçekleşmesi halinde Demokratların çoğunluğu kazanması bekleniyor. Kesin tabloyu ise sandıktan çıkacak oylar belirleyecek.

Amerika ara seçim sonuçları ne zaman açıklanır? ABD ara seçim süreci başladı

Senatodaki yarış ise daha belirsiz görünüyor. RCP'nin paylaşılan son tablosunda Demokratların 47, Cumhuriyetçilerin 44 sandalye kazanacağı tahmin edilirken, 9 sandalye başa baş yarış kapsamında değerlendiriliyor.

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