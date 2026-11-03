Antalya elektrik kesintisi 3 Kasım AEDAŞ! Antalya'da elektrikler saat kaçta gelecek?

Antalya'da 3 Kasım 2026 Salı günü hem planlı bakım çalışmaları hem de şebeke arızaları nedeniyle birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanıyor. Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) tarafından paylaşılan bilgilere göre Kepez, Manavgat, Aksu, Muratpaşa ve Alanya'da arıza kaynaklı kesintiler meydana gelirken İbradı, Kaş, Elmalı, Serik, Aksu, Konyaaltı, Kumluca ve Muratpaşa'da planlı çalışmalar yürütülüyor. Kesintilerden Ulus, Varsak Karşıyaka, Duacı, Hatipler, Side, Sarılar, Kemerağzı, Güzeloba, Tepe, Yasirali, Sugözü ve Hacımehmetli başta olmak üzere çok sayıda mahalle etkileniyor. İşte, Antalya elektrik kesintisi 3 Kasım programı...

Kaydet a- | +A

Antalya elektrik kesintisi 3 Kasım programına göre Alanya, Aksu, Elmalı, İbradı, Kaş, Kepez, Konyaaltı, Kumluca, Manavgat, Muratpaşa, Serik ve Korkuteli ilçelerinde çalışmalar yapılıyor. Kesintilerin bir bölümü şebeke arızalarından kaynaklanırken diğer bölgelerde bakım ve yatırım faaliyetleri nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanıyor. Arıza kayıtlarında ekiplerin sahada çalışma yürüttüğü ve enerji verilmesi için müdahalenin devam ettiği belirtiliyor.

Antalya elektrik kesintisi 3 Kasım AEDAŞ! Antalyada elektrikler saat kaçta gelecek?

ANTALYA ELEKTRİK KESİNTİSİ 3 KASIM

ALANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠Tepe, Yasirali, Sugözü, Hacımehmetli Mahalleleri: 13.36-15.36 (Şebeke arızası)

AKSU ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠Alaylı Mahallesi: 09.39-16.00 (Planlı bakım)

•⁠ ⁠Alaylı, Güloluk, Yeşilkaraman Mahalleleri: 09.44-16.00 (Planlı bakım)

•⁠ ⁠Kemerağzı Mahallesi: 14.07-16.07 (Şebeke arızası)

Antalya elektrik kesintisi 3 Kasım AEDAŞ! Antalyada elektrikler saat kaçta gelecek?

ELMALI ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠Afşar Mahallesi: 09.22-16.00 (Planlı bakım)

İBRADI ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠Ormana Mahallesi: 09.12-16.00 (Planlı bakım)

KAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠Üzümlü Mahallesi: 09.21-16.00 (Planlı bakım)

•⁠ ⁠Ova Mahallesi: 10.30-16.00 (Planlı bakım)

Antalya elektrik kesintisi 3 Kasım AEDAŞ! Antalyada elektrikler saat kaçta gelecek?

KEPEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠Ulus Mahallesi: 11.31-15.31 (Şebeke arızası)

•⁠ ⁠Varsak Karşıyaka ve Duacı Mahalleleri: 13.32-15.32 (Şebeke arızası)

KONYAALTI ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠Akdamlar Mahallesi: 09.39-16.00 (Planlı bakım)

•⁠ ⁠Güzle, Yazır ve Doyran Mahalleleri: 10.24-16.00 (Planlı bakım)

KORKUTELi ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠Güzle Mahallesi: 10.24-16.00 (Planlı bakım)

Antalya elektrik kesintisi 3 Kasım AEDAŞ! Antalyada elektrikler saat kaçta gelecek?

KUMLUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠Yazır Mahallesi: 09.49-16.00 (Planlı bakım)

MANAVGAT ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠Hatipler Mahallesi: 12.44-15.44 (Şebeke arızası)

•⁠ ⁠Side, Hatipler ve Sarılar Mahalleleri: 14.32-16.32 (Şebeke arızası)

Antalya elektrik kesintisi 3 Kasım AEDAŞ! Antalyada elektrikler saat kaçta gelecek?

MURATPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠Güzeloba Mahallesi: 09.51-16.00 (Planlı bakım)

•⁠ ⁠Kemerağzı ve Güzeloba Mahalleleri: 14.07-16.07 (Şebeke arızası)

•⁠ ⁠Yenigöl ve Güzelbağ Mahalleleri: 13.42-16.00 (Planlı bakım)

SERİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠Üründü, Deniztepesi ve Akbaş Mahalleleri: 09.32-16.30 (Planlı bakım)

•⁠ ⁠Bilginler Mahallesi: 09.51-16.30 (Planlı bakım)

•⁠ ⁠Çandır Mahallesi: 10.06-16.30 (Planlı bakım)

Antalya elektrik kesintisi 3 Kasım AEDAŞ! Antalyada elektrikler saat kaçta gelecek?

ANTALYA'DA ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

AEDAŞ'ın 3 Kasım 2026 tarihli duyurularına göre Antalya'da elektriklerin dönüş saati kesintinin yaşandığı bölgeye göre değişiyor. Planlı bakım ve yatırım çalışması yapılan mahallelerin önemli bölümünde enerjinin saat 16.00'da verilmesi bekleniyor. Serik'te bazı mahalleler için 16.30, Manavgat'ta arıza yaşanan bölgeler için 16.32 öngörülüyor.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala