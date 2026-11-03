Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Haberler

Antalya elektrik kesintisi 3 Kasım AEDAŞ! Antalya'da elektrikler saat kaçta gelecek?

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Antalya elektrik kesintisi 3 Kasım AEDAŞ! Antalya'da elektrikler saat kaçta gelecek?
Başlık ResmiAntalya elektrik kesintisi 3 Kasım

Antalya'da 3 Kasım 2026 Salı günü hem planlı bakım çalışmaları hem de şebeke arızaları nedeniyle birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanıyor. Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) tarafından paylaşılan bilgilere göre Kepez, Manavgat, Aksu, Muratpaşa ve Alanya'da arıza kaynaklı kesintiler meydana gelirken İbradı, Kaş, Elmalı, Serik, Aksu, Konyaaltı, Kumluca ve Muratpaşa'da planlı çalışmalar yürütülüyor. Kesintilerden Ulus, Varsak Karşıyaka, Duacı, Hatipler, Side, Sarılar, Kemerağzı, Güzeloba, Tepe, Yasirali, Sugözü ve Hacımehmetli başta olmak üzere çok sayıda mahalle etkileniyor. İşte, Antalya elektrik kesintisi 3 Kasım programı...

Kaydet
|
Betül Tokkan
BETÜL TOKKAN

Antalya elektrik kesintisi 3 Kasım programına göre Alanya, Aksu, Elmalı, İbradı, Kaş, Kepez, Konyaaltı, Kumluca, Manavgat, Muratpaşa, Serik ve Korkuteli ilçelerinde çalışmalar yapılıyor. Kesintilerin bir bölümü şebeke arızalarından kaynaklanırken diğer bölgelerde bakım ve yatırım faaliyetleri nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanıyor. Arıza kayıtlarında ekiplerin sahada çalışma yürüttüğü ve enerji verilmesi için müdahalenin devam ettiği belirtiliyor.

Antalya elektrik kesintisi 3 Kasım AEDAŞ! Antalyada elektrikler saat kaçta gelecek?
Başlık ResmiAntalya elektrik kesintisi 3 Kasım AEDAŞ! Antalyada elektrikler saat kaçta gelecek?

ANTALYA ELEKTRİK KESİNTİSİ 3 KASIM

ALANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠Tepe, Yasirali, Sugözü, Hacımehmetli Mahalleleri: 13.36-15.36 (Şebeke arızası)

AKSU ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠Alaylı Mahallesi: 09.39-16.00 (Planlı bakım)
•⁠ ⁠Alaylı, Güloluk, Yeşilkaraman Mahalleleri: 09.44-16.00 (Planlı bakım)
•⁠ ⁠Kemerağzı Mahallesi: 14.07-16.07 (Şebeke arızası)

Antalya elektrik kesintisi 3 Kasım AEDAŞ! Antalyada elektrikler saat kaçta gelecek?
Başlık ResmiAntalya elektrik kesintisi 3 Kasım AEDAŞ! Antalyada elektrikler saat kaçta gelecek?

ELMALI ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠Afşar Mahallesi: 09.22-16.00 (Planlı bakım)

İBRADI ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠Ormana Mahallesi: 09.12-16.00 (Planlı bakım)

KAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠Üzümlü Mahallesi: 09.21-16.00 (Planlı bakım)
•⁠ ⁠Ova Mahallesi: 10.30-16.00 (Planlı bakım)

Antalya elektrik kesintisi 3 Kasım AEDAŞ! Antalyada elektrikler saat kaçta gelecek?
Başlık ResmiAntalya elektrik kesintisi 3 Kasım AEDAŞ! Antalyada elektrikler saat kaçta gelecek?

KEPEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠Ulus Mahallesi: 11.31-15.31 (Şebeke arızası)
•⁠ ⁠Varsak Karşıyaka ve Duacı Mahalleleri: 13.32-15.32 (Şebeke arızası)

KONYAALTI ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠Akdamlar Mahallesi: 09.39-16.00 (Planlı bakım)
•⁠ ⁠Güzle, Yazır ve Doyran Mahalleleri: 10.24-16.00 (Planlı bakım)

KORKUTELi ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠Güzle Mahallesi: 10.24-16.00 (Planlı bakım)

Antalya elektrik kesintisi 3 Kasım AEDAŞ! Antalyada elektrikler saat kaçta gelecek?
Başlık ResmiAntalya elektrik kesintisi 3 Kasım AEDAŞ! Antalyada elektrikler saat kaçta gelecek?

KUMLUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠Yazır Mahallesi: 09.49-16.00 (Planlı bakım)

MANAVGAT ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠Hatipler Mahallesi: 12.44-15.44 (Şebeke arızası)
•⁠ ⁠Side, Hatipler ve Sarılar Mahalleleri: 14.32-16.32 (Şebeke arızası)

Antalya elektrik kesintisi 3 Kasım AEDAŞ! Antalyada elektrikler saat kaçta gelecek?
Başlık ResmiAntalya elektrik kesintisi 3 Kasım AEDAŞ! Antalyada elektrikler saat kaçta gelecek?

MURATPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠Güzeloba Mahallesi: 09.51-16.00 (Planlı bakım)
•⁠ ⁠Kemerağzı ve Güzeloba Mahalleleri: 14.07-16.07 (Şebeke arızası)
•⁠ ⁠Yenigöl ve Güzelbağ Mahalleleri: 13.42-16.00 (Planlı bakım)

SERİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠Üründü, Deniztepesi ve Akbaş Mahalleleri: 09.32-16.30 (Planlı bakım)
•⁠ ⁠Bilginler Mahallesi: 09.51-16.30 (Planlı bakım)
•⁠ ⁠Çandır Mahallesi: 10.06-16.30 (Planlı bakım)

Antalya elektrik kesintisi 3 Kasım AEDAŞ! Antalyada elektrikler saat kaçta gelecek?
Başlık ResmiAntalya elektrik kesintisi 3 Kasım AEDAŞ! Antalyada elektrikler saat kaçta gelecek?

ANTALYA'DA ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

AEDAŞ'ın 3 Kasım 2026 tarihli duyurularına göre Antalya'da elektriklerin dönüş saati kesintinin yaşandığı bölgeye göre değişiyor. Planlı bakım ve yatırım çalışması yapılan mahallelerin önemli bölümünde enerjinin saat 16.00'da verilmesi bekleniyor. Serik'te bazı mahalleler için 16.30, Manavgat'ta arıza yaşanan bölgeler için 16.32 öngörülüyor.

İLGİLİ HABERLER
Konya su kesintisi 3 Kasım 2026 KOSKİ (Seydişehir, Karatay, Meram, Selçuklu, Akşehir, Çumra, Yunak, Ilgın)
HABERLER
Konya su kesintisi 3 Kasım 2026 KOSKİ (Seydişehir, Karatay, Meram, Selçuklu, Akşehir, Çumra, Yunak, Ilgın)
Gaziantep elektrik kesintisi 3-4-5 Kasım (Şahinbey, Oğuzeli, Nizip, İslahiye, Şehitkamil, Araban) Toroslar Elektrik
HABERLER
Gaziantep elektrik kesintisi 3-4-5 Kasım (Şahinbey, Oğuzeli, Nizip, İslahiye, Şehitkamil, Araban) Toroslar Elektrik
Adana elektrik kesintisi 3, 4, 5 Kasım (Seyhan, Sarıçam, Yüreğir, Ceyhan, Yumurtalık, Kozan, Çukurova, Feke, Karaisalı)
HABERLER
Adana elektrik kesintisi 3, 4, 5 Kasım (Seyhan, Sarıçam, Yüreğir, Ceyhan, Yumurtalık, Kozan, Çukurova, Feke, Karaisalı)
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.